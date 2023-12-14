В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Аксенов пообещал отремонтировать спортзал в Судаке после вопроса Путину
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спортзал в селе Солнечная Долина городского округа Судак, о котором спросили президента России в ходе прямой линии, будет отремонтирован в 2024 году.
Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил Путина за большое внимание к Крыму и рассказал, что этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей, в следующем году предполагалось сделать проектную документацию.
Он добавил, что то, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти.
«Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет. Еще раз огромное спасибо нашему лидеру!» – написал Аксенов.