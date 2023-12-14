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    Австро-Венгрия объединилась против Украины
    Вылеты F-16 ВСУ из Польши и Румынии Россия сочтет участием этих стран в конфликте
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    Западные СМИ назвали поражение Украины стратегической катастрофой для США
    Песков: США поняли, что Киев их обманул
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    14 декабря 2023, 06:30

    Сенат США одобрил проект оборонного бюджета объемом 886 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат США поддержал оборонный бюджет страны год объемом в 886 мдрд долларов, свидетельствуют результаты голосования.

    Рекордное финансирование на оборонные нужды США примерно на 3% превышают показатель предыдущего года, передает РИА «Новости».

    После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту США.

    Ранее бюджет НАТО на следующий год был увеличен на 12% до 2,03 млрд евро.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

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    12 декабря 2023, 00:56
    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России

    Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года

    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете до 2040 года на импорт низкообогащенного урана российского происхождения одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информационные агентства.

    «Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».

    При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.

    Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.

    Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

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    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

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    11 декабря 2023, 16:36
    Минобороны: США исследовали коронавирусы у летучих мышей на Украине и в Грузии до пандемии

    Минобороны получило документы об исследованиях США коронавирусов в 2016–2020 годах на Украине и в Грузии

    Минобороны: США исследовали коронавирусы у летучих мышей на Украине и в Грузии до пандемии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России получило в распоряжение отчетные документы, указывающие на проведение США исследований коронавирусов в период с 2016 по 2020 годы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что имеющиеся отчетные документы по проекту «Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии» указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов.

    Он добавил, что в отчете отмечено, что «в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия».

    Ранее Кириллов заявил, что после заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований.

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    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

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    13 декабря 2023, 15:42
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО

    Лавров: В США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

    По его словам, это мантра: «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться». Лавров подчеркнул, что при этом суть подходов США не меняется, она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России, передает RT.

    Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

    Коментарии (4)
    13 декабря 2023, 01:56
    Посол США раскрыл причину разногласий Вашингтона и Пекина

    Посол США Бернс: Между Вашингтоном и Пекином есть разногласия по Тайваню и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Разное видение урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая, заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

    Бернс заявил, что у США и Китая есть фундаментальные различия видения ситуации с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, есть разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа, передает Ura.ru.

    Посол считает, что Китай не проявляет сочувствие к гибели израильских граждан, а также отказался осудить действия ХАМАС.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

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    12 декабря 2023, 04:59
    Российский экономист смог прилететь в США без паспорта, визы и авиабилета

    Российский экономист не смог объяснить властям США, как ему удалось прилететь в страну без паспорта, визы и авиабилета

    Tекст: Антон Антонов

    Российский экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена без паспорта, визы и авиабилета, он не смог объяснить властям США, как это произошло.

    Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта. Его не было в списках пассажиров, у него не было заграничного паспорта и въездной визы. Очигава сказал, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и как прошел проверки в аэропорту Копенгагена, передает РИА «Новости».

    В документе ФБР сообщается, что Очигава – кандидат наук в области экономики и маркетинга, который «работал в России много времени назад». Как следует из документа, сам Очигава рассказал, что «не спал три дня и не понимает, что происходит».

    В багаже Очигавы обнаружили внутренние «удостоверения личности» России и Израиля, также есть частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

    В авиакомпании SAS рассказали, что Очигава попал на самолет, не предъявив посадочного талона. Он занял место, которое не было распределено между пассажирами. В пути Очигава ходил по салону, пытался разговаривать с другими пассажирами, но те его игнорировали. Также сообщается, что Очигава «просил по две порции в каждый сеанс приема пищи». Кроме того, он хотел «съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

    В американском суде Очигаву обвинили в проезде на борту самолета без документов. Он взят под сражу.

    Коментарии (7)
    12 декабря 2023, 02:12
    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом

    Полянский в ООН оценил влияние на поле боя поставок западных вооружений Украине

    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки западных вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя, кадрами горящей западной техники завален весь интернет, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании СБ ООН Полянский сравнил киевский режим с «умирающим наркоманом». Он заявил, что действующие власти Украины «выживают сегодня исключительно на западных подачках», которые «в значительной части немедленно разворовываются», передает ТАСС.

    Полянский заявил, что поставки Западом вооружений могут лишь временно отодвинуть «неминуемый крах нынешней преступной, ненародной и насквозь погрязшей в коррупции и кумовстве киевской власти».

    Главной проблемой киевских властей Полянский назвал не отсутствие боеприпасов, а «повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать». Он заявил, что украинцы все меньше поддерживают киевский режим после того, как президент Украины Владимир Зеленский «несколько раз обманул и продолжает обманывать» их.

    Полянский указал, что Зеленский обещал «остановить войну на Донбассе» и «защищать права русскоязычных граждан», утверждал, что «Украина выполняет Минские соглашения». Кроме того, отметил Полянский, нынешний украинский лидер «отказался от пока еще выгодных для себя условий мира с Россией в апреле 2022 года и выбрал путь военной эскалации».

    Тем временем, «чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости выделения новых объемов помощи Зеленскому и его клике, официальные лица США окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее», сказал Полянский.

    Как отметил Полянский, Вашингтон признал, что «военная помощь Украине – это выгодный для США коммерческий проект». Он подчеркнул, что «во всем происходящем нет никакой выгоды и никакого позитивного сценария для Украины». При этом Полянский призвал Запад сделать выводы из конфликта на Украине, пока тонущий режим Зеленского «не затянул в свою воронку» своих союзников.

    Полянский отметил, что США тратят на «погрязшую в коррупции диктатуру» десятки миллиардов долларов, передают ей вооружения, но «палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина».

    Дипломат заявил, что в боевиках в финале «должны вмешаться добрые справедливые силы и исправить нетерпимую ситуацию», но «жизнь не кино» и «злодеи порой читают другим нотации и учат их демократии и правам человека».

    Напомним, журналист Такер Карлсон рассказал, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил Зеленского объясниться насчет Лиры. СБУ заявила, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию и поддерживал Россию, а после предъявления обвинения пытался бежать от правосудия.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 07:58
    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер

    New York Times признала провал попытки США переделать армию Украины по образцу американской

    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    У инструкторов из США не получилось переделать армию Украины по образцу американской, пишут СМИ со ссылкой на украинские и американские источники. Кроме того, сообщается, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию.

    Как указывает New York Times, украинское контрнаступление 2023 года «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». «Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Подчеркиваются высокие потери вооруженных сил Украины. Издание указывает, что на Западе не рассчитывали, что российская оборона будет такой эффективной. В частности, войскам Украины пришлось иметь дело с более плотной обороной, чем та, преодолевать которую их учили в Германии.

    New York Times пишет, что военное руководство США и Украины в стремлении «оживить шансы Киева» занимаются поиском «новой стратегии» на 2024 год. Для этого на Украину прибудет генерал-лейтенант Антонио Агуто, который прежде находился в Германии. Агуто должен задержаться на Украине, чтобы ВСУ могли получать более обстоятельные советы. New York Times указывает, что это решение может стать шагом к отказу от неразмещения постоянных военных советников на Украине.

    В январе в немецком Висбадене должны пройти военные игры, в рамках которых могут рассмотреть детали новой стратегии. Украина хочет вести наступательные действия. США же предлагают в 2024 году заняться накоплением сил, а также сосредоточиться на сохранении удерживаемых территорий, чтобы сформировать силы, с которыми Москва будет вынуждена считаться. Как пишет издание, это должно подтолкнуть Россию к «содержательным переговорам в конце 2024 или уже в 2025 году».

    Высказываются опасения, что конфликт примет затяжной характер и станет похож на 1916-й год – самый кровопролитный в Первой мировой войне.

    Напомним,  заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что в Белом доме хотят вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника.

    Коментарии (8)
    11 декабря 2023, 17:56
    Минобороны: США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ
    Минобороны: США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa US/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Документы, которые обнаружили в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Как указал Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности США, в ходе спецоперации ВС России смогли получить доступ к некоторым украинским биообъектам, среди которых были лаборатории в Рубежном, Северодонецке, Херсоне и их служебная документация. По его словам, ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, передает ТАСС.

    Он добавил, что подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местном населении, а также вывоз в США биообразцов «для их возможного использования в наступательных биологических программах».

    Кириллов уточнил, что российские специалисты осуществили проверку четырех объектов на территориях ДНР и ЛНР. Он отметил, что Россия обнаружила в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш коллекцию эталонных штаммов микроорганизмов, которую отправили из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

    Начальник войск РХБЗ пояснил, что полученные документы подтверждают изучение путей миграции птиц сотрудниками биосферного заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области. Также он подчеркнул, что уже установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа,  летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.

    В конце ноября Кириллов заявил, что в ходе СВО зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    11 декабря 2023, 18:07
    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине

    Политолог Рар: На Западе формируется блок прагматиков, которые видят невыгодность помощи Украине

    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине
    @ JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В западных странах постепенно растет число политиков, недовольных ходом украинского кризиса. В частности, американские республиканцы и представители Венгрии хотят вдохнуть прагматизм в обсуждение происходящего конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США.

    «Венгерские политики и американские конгрессмены-республиканцы за закрытыми дверями обсудят свое видение причин, по которым Россия и Украина до сих пор не сели за стол переговоров. Судя по настроениям в ведущих западных СМИ в части контрнаступления, консервативные и правые круги Штатов и ЕС начинают мыслить прагматично», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вашингтон сталкивается с огромным количеством техники, безвозвратно утраченной в зоне боевых действий, а также видит опустошенные военные склады других членов НАТО. Все это говорит лишь о том, что в будущем конфликт потребует еще большего капиталовложения. Между тем экономика западных стран буксует», – уточняет он.

    «Виктор Орбан будет настаивать на том, что дальнейшего ослабления ЕС и США нельзя допустить. Вероятно, с этим согласятся многие представители Республиканской партии. Кроме того, на стороне Будапешта выступит и Братислава. Словакия также недовольна ситуацией, сложившейся вокруг Украины», – акцентирует политолог.

    «В целом в Восточной Европе постепенно приходит осознание собственной зависимости от российских ресурсов. Только Прибалтика отказывается это понимать, поскольку четко придерживается русофобских позиций. Всеобщая ставка на Германию, как на страну, способную возместить убытки от разрыва с Москвой, не сыграла», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что мероприятие должно состояться в рамках консервативного форума центра Heritage Foundation, на который прибудут представители Венгерского института международных отношений и дипломатические представители страны в Вашингтоне.

    Ожидается, что в первый день здесь будет обсуждаться не только тема Украины, но и «трансатлантических культурных войн». После этого состоятся закрытые переговоры между американцами и венграми. При этом Орбан поддерживает уверенность в том, что законопроект «о помощи Украине» не пройдет в Конгрессе.

    В связи с этим премьер-министр также «пытается заблокировать помощь со стороны ЕС». Кроме того, в настоящий момент Будапешт предпринимает серьезные усилия по восстановлению отношений с республиканцами. Тем не менее, по мнению экспертов, Венгрия не сумеет оказать на США серьезное влияние в вопросе поддержки ВСУ.

    Планы Орбана всерьез беспокоят Владимира Зеленского. Накануне два лидера встретились в Аргентине на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея. Их короткий разговор попал в трансляцию мероприятия. Диалог велся достаточно эмоционально, однако точно расслышать их слова на записи не представляется возможным.

    Как отмечает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, инициатором беседы выступил именно Орбан. Однако не только Венгрия пытается вести политику, расходящуюся с проукраинским консенсусом ЕС. Так, власти Словакии выступили против переговоров о вступлении страны в союз. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри.

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    11 декабря 2023, 09:19
    В США допустили введение воинской обязанности

    AC: Американцы отказываются идти в армию из-за России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

    По его словам, если американский внешнеполитический истеблишмент не откажется от цели «править миром», то в стране придется ввести воинскую обязанность, передает РИА «Новости».

    Как написал Бэндоу, вмешательство США в мировые конфликты, в том числе ситуацию на Украине, где США ведут «непрямую войну» с ядерной державой в лице России, отталкивает людей от добровольной воинской службы.

    Эксперт при этом предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется снижением общих качеств вооруженных сил.

    Бэндоу добавил, что проблема набора в армию в США на фоне конфликтов становится все более острой.

    Ранее Bloomberg сообщил, что ВС США не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих.

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