Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Песков пояснил слова СВР о замене Зеленского
Песков: СВР говорит о замене Зеленского на основании «специфической информации»
Служба внешней разведки России говорит о том, что Запад готовится заменить президента Украины Владимира Зеленского, на основании своей «специфической информации», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он предположил, что речь идет о долгосрочной перспективе. СВР располагает своей специфической информацией и делает выводы на ее основе, передает ТАСС.
Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе активно обсуждают необходимость замены Зеленского.
Между тем Запад подобрал кандидатов на замену Зеленскому.