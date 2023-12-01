Заявления США о деле международного движения сексуальных меньшинств назвали «передергиванием фактов»

Пискарев назвал «передергиванием фактов» заявления США о деле международного движения сексуальных меньшинств

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ со ссылкой на Пискарева, «это не просто вмешательство в российские внутренние дела, давление на судебную власть, но и грубое передергивание фактов».

По его словам, государство не вмешивается в личную жизнь этой группы лиц, однако принимает меры. Он добавил, что это необходимо для того, «чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений, пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей».

Пискарев уточнил, что решение ВС только выделяет «экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации», а подробно уже все закреплено в законах России и в УК РФ. Он подчеркнул, что все «настойчивые попытки продвижения экстремистской повестки» делаются с целью подрыва «государственности и разрушение духовных основ общества».

Депутат отметил, что людям самых разных политических взглядов в России «глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации». «И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью. Но в их защиту Госдепартамент не высказывается», – резюмировал он.

В четверг Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.

Ранее в соцсетях распространилось заявление помощника госсекретаря США Джима О’Брайена о том, что признание Россией движения ЛГБТ экстремистской организацией «серьезно подрывает защиту прав человека и ставит под угрозу свободу выражения мнений для всех россиян».