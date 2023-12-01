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Заявления США о деле международного движения сексуальных меньшинств назвали «передергиванием фактов»
Пискарев назвал «передергиванием фактов» заявления США о деле международного движения сексуальных меньшинств
Заявление помощника госсекретаря США Джима О’Брайена в связи с признанием Верховным судом РФ Международного движения сексуальных меньшинств экстремистской организацией является грубым передергиванием фактов, заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Как пишет Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ со ссылкой на Пискарева, «это не просто вмешательство в российские внутренние дела, давление на судебную власть, но и грубое передергивание фактов».
По его словам, государство не вмешивается в личную жизнь этой группы лиц, однако принимает меры. Он добавил, что это необходимо для того, «чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений, пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей».
Пискарев уточнил, что решение ВС только выделяет «экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации», а подробно уже все закреплено в законах России и в УК РФ. Он подчеркнул, что все «настойчивые попытки продвижения экстремистской повестки» делаются с целью подрыва «государственности и разрушение духовных основ общества».
Депутат отметил, что людям самых разных политических взглядов в России «глубоко чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации». «И насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью. Но в их защиту Госдепартамент не высказывается», – резюмировал он.
В четверг Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.
Ранее в соцсетях распространилось заявление помощника госсекретаря США Джима О’Брайена о том, что признание Россией движения ЛГБТ экстремистской организацией «серьезно подрывает защиту прав человека и ставит под угрозу свободу выражения мнений для всех россиян».