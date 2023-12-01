Bild: Протесты польских и украинских водителей ударили по немецкому автопрому

Bild: Немецкие автопроизводители пострадали от акций протестов польских и украинских водителей на дорогах Европы

Tекст: Денис Тельманов

Скопление грузовиков на границе Польши и Украины происходит из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков, сообщила газета Bild со ссылкой на источники, передает ТАСС.

«Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности сложно своевременно снабжать компонентами клиентов в Германии и других странах ЕС», – цитирует Bild МИД Украины. Кроме того, украинская сторона опасается перебоев с поставками из Европы топлива для ВСУ.

По информации издания, в отраслевых кругах ФРГ посетовали на то, что под угрозой оказались, в частности, поставки электрических кабелей.

Напомним, акция началась 6 ноября. Польские водители перекрыли дороги с требованием отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, и восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта.

Также поляки просят аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

Сначала польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: «Ягодин – Дорохуск», «Краковец – Корчева» и «Рава-Русская – Хребене», а 23 ноября к ним добавился четвертый: «Медыка – Шегини».

27 ноября к водителям присоединились польские фермеры, которые также недовольны льготами для украинцев.

У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Киев готовит иски о возмещении ущерба, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.