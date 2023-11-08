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Центр «Наследие» поставил в новые регионы более 250 тонн гумпомощи
Центр «Наследие» поставил в новые регионы России более 250 тонн гумпомощи
С начала спецоперации центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» направил гуманитарную помощь новым регионам России в размере более 250 тонн, в том числе лекарства и медизделия, паллеты с питьевой продукцией, сумки с теплой одеждой и обувью, газовые баллоны, тепловизоры, смартфоны.
Также «Наследием» направлены 15 квадрокоптеров (модели DJI air 2S, Autel и др.), а также телефоны и обвесы к ним, говорится в сообщении на сайте центра «Наследие».
В ноябре центром «Наследие» передана очередная партия кровоостанавливающих и обезболивающих лекарств, медицинских изделий военнослужащим на передовую и в госпитали. В ее составе: таблетки Кетанов, Амоксициллин; капсулы Лоперамид-Алиум, Адисорд, Омепразол; спрей Лидокаин; Фосфалюгель гель; растворы: Аммиак, Адреналин, Кордиамин, Кеторолак, Дексаметазон, Хлоргексидин, кровоостанавливающие жгуты, перевязочные пакеты, салфетки для лечения ожогов и для инъекций, мультипластыри, бинты, шприцы, покрывало спасательное и др.
«Мощные обезболивающие препараты, кровоостанавливающие, противоожоговые, перевязочные изделия, базовые медицинские принадлежности – расходный материал в зоне военной операции, который требует постоянного пополнения для защиты наших солдат. Особенно такая помощь нужна в первые минуты после ранения для стабилизации состояния бойца», – говорится в сообщении.
Центр «Наследие» выразил благодарность Андрею Спиридонову, почетному работнику воспитания и просвещения России, который координирует работу программы «Наследие Донбасса». «Именно благодаря его непосредственному участию и личному вкладу удается регулярно осуществлять столь важные для военнослужащих поставки на передовую фронта, в госпитали, а также мирным жителям», – говорится в сообщении.