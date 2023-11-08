Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.7 комментариев
В Паттайе задержали нападавшего на людей голым россиянина
Pattaya News: В таиландской Паттайе задержан нападавший на людей голый россиянин
Полиция таиландского курортного города Паттайя задержала и отправила в больницу российского туриста, ходившего голым по улице и нападавшего на окружающих, сообщает новостной портал Pattaya News.
Согласно сообщению издания, отряд полиции участка Бангламунг в северном районе Наклуа задержал 23-летнего россиянина, который ходил по улицам города полностью обнаженным, ведя при этом себя агрессивно: он кричал на прохожих и без причины ударил водителя стоявшего на перекрестке мотоцикла, передает РИА «Новости».
После задержания российского туриста отправили в больницу. Ему будет предъявлено обвинение по итогам психиатрической экспертизы и анализа крови на запрещенные препараты.
Ранее россиянин пропал в море после падения со скалы на Пхукете.