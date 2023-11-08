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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка
    В США назвали критические недостатки американских танков
    В зоне СВО начали применять модернизированный снаряд «Краснополь»
    Журнал «В мире животных» Дроздова едва не закрыли из-за ошибки
    Глава ЦБ предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки
    ГУР МО Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко
    Польша выдвинула ультиматум Украине
    Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении двух взяток
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 16:12

    ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на Донецком направлении

    ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, Российская армия на Донецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой народной республики, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На данном направлении за прошедшие сутки противник потерял до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», а также орудие Д-30.

    На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской народной республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

    На Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ.

    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

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    7 ноября 2023, 21:29
    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска

    Военный эксперт Хатылев назвал преимущества ракет для С-400 с активными головками самонаведения

    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ««Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, но ракета все равно летит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Во вторник стало известно о том, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    «Ранее для С-400 использовались ракеты полуактивного самонаведения: локатор обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, затем стартует ракета и, прилетая в район расположения объекта, «ведется» радиолокатором подсвета и наведения на цель. Ракеты же с активными головками самонаведения на последнем этапе полета наводятся самостоятельно. В связи с этим увеличивается канальность зенитно-ракетной системы: если раньше целевых каналов было шесть, то теперь их 12», – рассказал Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса.

    «При этом доработки ракет с активными головками самонаведения идут постоянно. В основном совершенствуется работа инерциальной системы наведения, чтобы повысить точность и вероятность поражения цели. Кроме того, наши конструкторы увеличивают ее помехозащищенность, хотя она и так в разы выше, чем у предыдущих модификаций. Почему мы не применяем эти ракеты по всем целям? В первую очередь эта ракета элементарно дороже предыдущих. Поэтому бить по БПЛА ею неразумно, если есть «Панцирь». Зато мы успешно уничтожаем украинские Су-24, несущие крылатые ракеты Storm Shadow. Причем уничтожаем еще до рубежа запуска», – отметил собеседник.

    «Как работает связка ЗРК с воздушным командным пунктом А-50? Аппаратура самолета была доработана, и теперь он не только обнаруживает цели, но и имеет возможность выдать зенитным ракетным комплексам автоматическое целеуказание через наземные командные пункты ПВО. То есть «Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, поскольку локатор обнаружения на командном пункте не работает, локатор в дивизионе разведку не ведет. Но ракета все равно летит. Поэтому у противника уже не остается времени отреагировать», – детализировал эксперт.

    Во вторник стало известно о том, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили ЗРК С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Минобороны России. По его словам, система С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается особенность связки С-400 с А-50 и почему она появилась только сейчас.

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    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2023, 22:17
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек

    Представительство ДНР в СЦКК: Число жертв массированного обстрела Донецка превысило 20 человек

    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство сообщило в своем Telegram-канале, что враг трижды: в 16.25, 16.40 и 18.27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная), по состоянию на 20.30, число жертв обстрела, по предварительным данным, превысило 20 человек.

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее командир – полковник Дмитрий Храпач.

    Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Ворошиловского района города со стороны ВСУ погибли шесть человек.

    Коментарии (53)
    7 ноября 2023, 23:53
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку

    Дипломат Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Полянский уточнил, что, согласно ожиданиям российской стороны, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО «Himars» ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек.

    Коментарии (38)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 20:12
    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после «шутки» солиста про польский язык

    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после призыва солиста Кирилла Бледного к полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю.

    Организаторы Winiary Bookings сообщили, что концертов группы «Пошлая Молли» не будет в Варшаве, Гданьске, Кракове и других польских городах, где ранее был запланирован этот тур, передает RT.

    Ранее солист группы Кирилл Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Позже он назвал шуткой свое обращение. «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2023, 09:39
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ДРГ уничтожена при попытке подобраться к позициям российских сил под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, российские разведчики накануне под Донецком обнаружили ДРГ врага, в итоге группа была уничтожена ударом артиллерии, передает ТАСС. По предварительным данным, в результате неудачной операции ВСУ потеряли порядка десяти человек.

    Ранее Гагин сообщил, что российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2023, 12:00
    В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка

    Сенатор Долгов: Виновные в террористических ударах по гражданской инфраструктуре Донецка будут наказаны

    В Совфеде назвали подлым терактом массированный ракетный обстрел Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина при поддержке западных стран совершила очередной теракт, обстреляв Донецк из РСЗО HIMARS. Все факты будут представлены в Совете Безопасности ООН, чтобы мировое сообщество знало преступников в лицо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее число жертв массированного обстрела Донецка ВСУ превысило 20 человек.

    «Массированный обстрел Донецка, который ВСУ произвели накануне – это очередной подлый теракт, который совершила преступная власть Украины при поддержке западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Эти теракты, включая удары по заведомо гражданской инфраструктуре на российской территории, участились по мере усугубления катастрофического положения ВСУ на ключевых направлениях фронта. Об этом говорил наш президент Владимир Путин. Виновные в таких преступлениях будут жестко наказываться», – подчеркнул собеседник.

    «Безусловно, в Совете Безопасности ООН необходимо поднимать эту тему и предъявлять соответствующие факты, чтобы мировое сообщество знало преступников и террористов в лицо. Однако иллюзий по поводу лицемерной позиции Запада у нас нет», – отмечает он.

    «В большинстве случаев точка зрения формируется в Вашингтоне. Администрация Байдена, в свою очередь, сделала разжигание конфронтации с Россией руками Украины частью своей предвыборной кампании. Но нет сомнений, что ставка Белого дома на конфликт рано или поздно будет бита», – резюмировал Долгов.

    Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ранено 30 человек. Число жертв удара выросло до шести, уточняется в Telegram-канале центра.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что ВСУ трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная).

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ее командир – полковник Дмитрий Храпач. Позже представительство ДНР в СЦКК Telegram-канале отметило, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Противником было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

    В связи с ударами Украины по Донецку Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Согласно ожиданиям дипломата, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Коментарии (16)
    8 ноября 2023, 10:05
    ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии
    ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего к переходу на сторону ВСУ военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ на территории Бурятии пресечена деятельность пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС России, гарантируя организовать российским военнослужащим связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ).

    Пособник украинских нацистов задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

    Ранее в ЦОС рассказали, что украинский агент склонял в Тюмени офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 10:55
    ВС России уничтожили скопления ВСУ у села Крынки и острова Алешкинский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за сутки уничтожили скопления сил украинской армии возле Крынок и у острова Алешкинский, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    По его словам, на Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ рядом с Понятовкой, скопления живой силы под селом Крынки и у острова Алешкинский, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового, передает ТАСС.

    Он добавил, что на этом направлении ликвидирован 41 военнослужащий ВСУ, еще пятеро ранены. В островной зоне ВС России уничтожили 120-мм миномет вместе с расчетом и боекомплектом, а на Каховском направлении – гаубицу Д-30.

    Ранее группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ.

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    7 ноября 2023, 19:37
    В посольстве России обвинили США в гибели людей на Украине

    Посольство России: США придется взять ответственность за гибель людей от ударов ВСУ американским оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Рано или поздно властям США придется «посмотреть правде в глаза» и признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ американским оружием, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

    Российские дипломаты обратили внимание на «провокационные заявления» директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. «Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», – говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

    В дипмиссии заявили, что безапелляционные и бездоказательные «утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом». В посольстве предложили «американцам посмотреть правде в глаза», ведь, по словам, российских дипломатов, рано или поздно власти США признают ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием.

    Российские дипломаты подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, «надо, прежде всего, прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками», чтобы остановить кровопролитие. В посольстве заявили, что США «несут смерть, лишь продлевая конфликт».

    Ранее Путин заявил, что Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 14:06
    Во Франции назвали потери ВСУ с начала СВО

    Liberation: Украина потеряла 200 тыс. бойцов с начала российской спецоперации

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, пишут французские СМИ.

    В статье французской газеты Liberation говорится, что ВСУ в преддверии новой зимы пополняют свои подразделения, передает Ura.ru.

    Положение Украины, по оценке авторов публикации, тяжелое. И если союзники киевского режима не соберутся вместе, то Украину «ждет еще одна ужасная зима», добавляет издание.

    Британские СМИ писали ранее, что после начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 01:28
    При обстреле Донецка и Макеевки три человека погибли и 30 ранены

    Представительство ДНР в СЦКК: В результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны ВСУ три человека погибли и 30 ранены

    Tекст: Антон Никитин

    В результате обстрела Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) три человека погибли, 30 ранены, в том числе три подростка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство информировало в своем Telegram-канале, что к началу 8 ноября подтверждены данные по трем погибшим в Ворошиловском районе Донецка. Кроме того, в представительстве сообщили, что в Ворошиловском, Калининском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц, в том числе трое подростков 2006, 2007 и 2006 годов рождения.

    За прошедшие сутки представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 57 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Вооруженными силами Украины было выпущено 169 единиц различных боеприпасов, в результате повреждения получили 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке.

    Ранее Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку.

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    8 ноября 2023, 14:23
    Чешский депутат заявил о приближении переломного момента на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    У Украины нет шансов выиграть в конфликте с Россией, приближается переломный момент, заявил в интервью изданию Parlamentni listy депутат чешского парламента Радован Вих.

    По его словам, Украина никогда не сможет победить ядерную державу, передает РИА «Новости».

    Депутат также высказал мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии, по сути, иссякла. Так, Вих подчеркнул, что у Киева заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы, а также слабеет желание Запада помогать республике.

    Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Президент Украины Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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