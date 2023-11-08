ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на Донецком направлении

Tекст: Ольга Иванова

Кроме того, Российская армия на Донецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой народной республики, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На данном направлении за прошедшие сутки противник потерял до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской народной республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ.