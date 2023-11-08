Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

Tекст: Антон Никитин

Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

«При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».