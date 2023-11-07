Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.
Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».
Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.