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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    29 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 15:29

    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив

    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

    Коментарии (57)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (17)
    6 ноября 2023, 20:47
    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 18:15
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 05:15
    В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско

    Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.

    На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.

    По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.

    Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.

    В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».

    Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

    Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.

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    6 ноября 2023, 21:39
    Белый дом: Байден заверил Нетаньяху в обеспечении Израиля для борьбы с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона продолжит получать средства, нужные ей для борьбы с ХАМАС, это пообещал президент США Джо Байден премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Байден в беседе с Нетаньяху «дал четко понять», что США продолжат обеспечивать Израиль необходимыми «инструментами и средствами», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что Байден считает карьеру Нетаньяху оконченной.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    6 ноября 2023, 16:31
    Получившая Нобелевскую премию мира иранская правозащитница объявила голодовку в тюрьме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская правозащитница Наргес Мохаммади, получившая в октябре Нобелевскую премию мира, объявила голодовку в тюрьме.

    Мохаммади протестует против обязательного ношения хиджаба и отсутствия медицинской помощи, она отказалась от еды несколько часов назад, сообщила семья правозащитницы, пишет агентство France-Presse, передает ТАСС.

    По информации агентства, Мохаммади нуждается в срочной госпитализации, но администрация тюрьмы, где она отбывает наказание, отказалась переводить ее в больницу из-за отказа покрывать голову.

    Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади более десяти раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы. Последний раз – в мае 2021 года – она получила 2,5 года тюремного заключения за «антигосударственную пропаганду».

    В октябре Наргес Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира 2023 года «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех».

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    6 ноября 2023, 20:11
    Израиль объявил об уничтожении в мечети в Газе ракетных установок ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля в понедельник.

    ХАМАС использует гражданские объекты для боевых действий, в ходе расчистки района военнослужащие 460-й бригады уничтожили найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Еще 50 ракет нашли в одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа.

    До этого движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива из ракет.

    Коментарии (3)
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