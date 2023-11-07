Суд арестовал счета армянской компании за непоставку двигателей Utair

Суд арестовал 175 млн рублей на счетах армянской компании за непоставку двигателей Utair

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным, размещенным в картотеке суда, арестованы счета на сумму почти 175,9 млн, передает ТАСС.

Ранее Utair подала иск в Арбитражный суд Тюменской области, так как, по заявлению авиакомпании, Aquila Technics LLC не поставила двигатели в тюменский аэропорт для находившихся там самолетов и не вернула деньги. Рассмотрение иска о взыскании с Aquila Technics LLC почти 176 млн рублей назначено на 2 апреля 2024 года.

В сентябре США продлили действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.