Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Суд арестовал счета армянской компании за непоставку двигателей Utair
Суд арестовал 175 млн рублей на счетах армянской компании за непоставку двигателей Utair
Арбитражный суд Тюменской области наложил арест на счета армянской Aquila Technics LLC по иску о непоставке двигателей российской авиакомпании Utair.
Согласно данным, размещенным в картотеке суда, арестованы счета на сумму почти 175,9 млн, передает ТАСС.
Ранее Utair подала иск в Арбитражный суд Тюменской области, так как, по заявлению авиакомпании, Aquila Technics LLC не поставила двигатели в тюменский аэропорт для находившихся там самолетов и не вернула деньги. Рассмотрение иска о взыскании с Aquila Technics LLC почти 176 млн рублей назначено на 2 апреля 2024 года.
В сентябре США продлили действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.