Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.6 комментариев
Израиль нанес массированные удары по Газе
Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о массированных ударах по Газе
Армия обороны Израиля проводит «очень серьезную атаку» в секторе Газа, сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.
Хагари сообщил о «широкомасштабной атаке на объекты террора на земле и под землей». По его словам, Армия обороны Израиля «уничтожает террористов», «атакуя массированно». Удары наносятся по инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС, боевикам и их командирам.
«Это сочетается и координируется с наземной атакой. Наносятся и дополнительные удары с моря. Все это должно обеспечить давление, необходимое для уничтожения ХАМАС», – приводит его слова ТАСС.
Haaretz пишет, что «ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа», передает РИА «Новости».
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.