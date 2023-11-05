Израиль нанес массированные удары по Газе

Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о массированных ударах по Газе

Tекст: Антон Антонов

Хагари сообщил о «широкомасштабной атаке на объекты террора на земле и под землей». По его словам, Армия обороны Израиля «уничтожает террористов», «атакуя массированно». Удары наносятся по инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС, боевикам и их командирам.

«Это сочетается и координируется с наземной атакой. Наносятся и дополнительные удары с моря. Все это должно обеспечить давление, необходимое для уничтожения ХАМАС», – приводит его слова ТАСС.

Haaretz пишет, что «ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа», передает РИА «Новости».

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.