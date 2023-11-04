Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.2 комментария
Песков назвал возможные последствия подрыва «Северных потоков»
Песков: Подрыв «Северных потоков» мог стать причиной войны
Взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», исторически мог стать поводом к началу войны, заявил пресс-секретарь президента России.
«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны», – цитирует RT Пескова.
Он отметил, что газопроводы являются объектами критической инфраструктуры, взрыв на которых недопустим.
Напомним, президент России Владимир Путин называл взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма.