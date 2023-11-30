На Кубе запустили оплату товаров и услуг картами «Мир»

Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

Фото экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска вызвало скандал в Сети

Tекст: Ольга Никитина

Марин выложила снимок на своей странице в X, многие комментаторы сочли подобную публикацию неуместной. Так, один из пользователей назвал Марин «полным позором» и «ходячим олицетворением краха Запада».

Другой пользователь написал, что бывшая премьер-министр Финляндии является «настоящим представителем европейского вырождения».





Кроме того, комментаторы пишут, что для должности премьера Марин «не подходила» и вообще «была катастрофой» в этой роли. «Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков», – отметил один из подписчиков.

Публикацию Марин сравнили с воображаемой ситуацией, когда экс-президент США Барак Обама развелся бы со своей супругой Мишель, а затем «просто начал публиковать фотографии своих тренировок».

Марин в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.

После ухода с поста премьера она уже публиковала фотографии из спортзала, которые также вызвали резонанс.