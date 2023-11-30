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В России возбудили более 3 тыс. уголовных дел по преступлениям Киева
МИД: В России возбудили более 3 тыс. уголовных дел по преступлениям Киева
Следственными органами России с 2014 года возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел по преступлениям, совершенным киевским военным и политическим руководством.
Из доклада российского МИД о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма следует, что с 2014 года Следственный комитет России фиксирует и расследует преступления Киева против мирного населения Донбасса и Украины, по состоянию на июль этого года возбуждено 3 тыс. 286 уголовных дел, передает ТАСС.
Среди таких преступлений – геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, умышленное уничтожение и повреждение имущества и другие.
В докладе также отмечаются попытки исказить историю и роль СССР в победе над нацизмом. «Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе», – говорится в докладе.
В российском МИД указали, что на сегодняшний день во многих странах помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как «борцов» за «независимость» этих стран, напомнив об инциденте с украинским нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.
При этом абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма, отмечается в докладе. Ежегодно принимаемая подавляющим большинством голосов резолюцией ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, соавтором которой является Россия, является тому подтверждением, сообщили в дипведомстве.
В сентябре Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.