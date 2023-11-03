Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Путин назвал санкции Запада против членов ОП России оценкой их работы
Введение Западом санкций против некоторых членов ОП России говорит о качестве их работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты (ОП) России
«Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, США ввели санкции в четверг против 150 структур, а также 37 физических лиц России.