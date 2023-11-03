СМИ сообщили возможную причину приезда Пугачевой в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Пугачева остановилась в доме своего супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России) в деревне Грязь, возможно, она вернулась на родину для решения вопросов, связанных с продажей имущества, пишет «Комсомольская правда».

«Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено», – рассказал собеседник издания.

По информации «Комсомольской правды», супруг Пугачевой, Максим Галкин*, планировал переписать свою московскую квартиру на брата или жену для последующей продажи.

Накануне СМИ сообщили о приезде певицы Аллы Пугачевой в Россию. Позже появились видео, на которых артистка запечатлена на перроне Ленинградского вокзала в Москве.