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СМИ сообщили возможную причину приезда Пугачевой в Россию
Артистка Алла Пугачева могла вернуться в Россию для продажи имущества, рассказал «Комсомольской правде» столичный продюсер.
По его словам, Пугачева остановилась в доме своего супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России) в деревне Грязь, возможно, она вернулась на родину для решения вопросов, связанных с продажей имущества, пишет «Комсомольская правда».
«Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено», – рассказал собеседник издания.
По информации «Комсомольской правды», супруг Пугачевой, Максим Галкин*, планировал переписать свою московскую квартиру на брата или жену для последующей продажи.
Накануне СМИ сообщили о приезде певицы Аллы Пугачевой в Россию. Позже появились видео, на которых артистка запечатлена на перроне Ленинградского вокзала в Москве.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом