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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 12:28

    На форуме «Сообщество» обсудили выборы, законодательные инициативы и общественные проекты

    На площадке Итогового форума Общественной палаты России «Сообщество» обсудили подготовку к наблюдению за президентской кампанией, в частности модернизацию программы обучения наблюдателей.

    Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, модератор мероприятия Алена Булгакова подчеркнула, что

    за прошедший электоральный цикл избирательная система страны, институт общественного наблюдения показали свою устойчивость, открытость и доступность в условиях беспрецедентного внешнего давления.

    «В преддверии старта федеральной кампании важно не терять этот высокий уровень, наращивать обороты, быть максимально конструктивными и продолжать развивать накопленный опыт», – приводятся слова Булгаковой на сайте ОП.

    Подводя главные итоги в части разработок Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами, руководитель Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил эффективность Единого стандарта наблюдения за ДЭГ, цифрового сейф-пакета, а также электронных сервисов для наблюдателей.

    «Конечно, к предстоящим президентским выборам мы обновим «Золотой стандарт» наблюдения, который мы модернизируем каждый год. Призываем все общественные палаты и общественные организации предлагать изменения в документ», – обратился к участникам сессии Максим Григорьев.

    Центральная избирательная комиссия избрала путь постепенной модернизации, благодаря которой за прошедший год значительно повысился уровень удобства и доступности выборов, отметил член ЦИК России Константин Мазуревский. По его словам, ДЭГ масштабируется, сервисом «Мобильный избиратель» пользуется все большее число людей (в ЕДГ-2023 – 48% избирателей), поставить подпись в поддержку кандидата можно на Госуслугах, к президентским выборам готовится новая платформа ГАС Выборов.

    Помимо этого, на форуме «Сообщество» обсуждались и другие законодательные инициативы. В частности, на площадке форума прошло нулевое чтение законопроекта о регламентации статуса и расширения поддержки музеев, являющихся структурными подразделениями вузов и СПО.

    Согласно законопроекту, музеи в государственных вузах и ссузах, в государственных научных организациях приобретут официальный статус. Инициатива поможет их развитию и бюджетному финансированию, повысит значение в воспитательной работе. Для его разработки был сформирован первый в стране реестр музеев при образовательных организациях высшего образования. 

    «Очень важно провести нулевое чтение здесь, с представителями НКО, экспертами и членами Общественной палаты России из разных регионов. Для нас важна обратная связь, ведь только так мы сможем сделать систему музеев в образовательных и научных организациях сильнее, сможем повысить ее роль в воспитании, образовании, научной деятельности, сохранении культурного наследия России. Наш законопроект – это первый шаг в решении вопросов, которые накапливались годами. После его принятия предстоит большая работа на уровне подзаконных актов в формате межведомственного взаимодействия», – отметила Ольга Занко, инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества.  

    В процессе дискуссии также были затронуты вопросы необходимости наличия музея при каждой школе, обеспечения доступа в музеи при вузах, возможности надлежащего хранения ценных экспонатов, создания музеев при поликлиниках и введения моратория на проверки музеев Министерством культуры.

    Еще одной важной темой итогового форума «Сообщество» стала презентация проекта «Хорошие новости» – это новый формат СМИ, основанный на вовлечении граждан в создание и распространение позитивного контента.

    Идея проекта «Хорошие новости» состоит в активном вовлечении пользователей в позитивную информационную повестку. Участники проекта сами создают и распространяют контент, основанный на достижениях и успехах российских ученых, музыкантов, художников, спортсменов и экспертов в различных областях. С 18 сентября этого года в рамках проекта доступны мобильные приложения, запущенные по инициативе Общественной палаты РФ.

    Главный редактор «Хороших новостей» Всеволод Севин рассказал, что сего за месяц приложение собрало 17 тыс. пользователей, было проверено и опубликовано 450 новостей, которые просмотрели два миллиона человек, что говорит о востребованности проекта. Самые популярные темы – инновации, технологии, также много новостей размещают о высокотехнологичной медицине.

    Форум «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

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    2 ноября 2023, 21:37
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

    На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

    В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

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    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 20:23
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Народная артистка Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

    Источник канала сообщил, что артистка «въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», сообщает Ura.ru.

    Отмечается также, что она была одна, супруг Максим Галкин (внесен в России в реестр иноагентов) в Россию не приехал.

    Ранее СМИ сообщили, что после обострения палестино-израильского конфликта певица Алла Пугачева с детьми якобы отправилась на Кипр. Между тем некоторые СМИ со ссылкой на окружение Пугачевой сообщали, что певица не появлялась на Кипре, но и в Израиле ее тоже нет. Местонахождение звезды засекречено. По некоторым данным, она могла уехать в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

    Коментарии (61)
    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (34)
    2 ноября 2023, 17:07
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях впервые за долгое время рассказала о состоянии артистки.

    Отвечая на вопрос о том, как себя чувствует актриса, Анна ответила, что Заворотнюк «болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», сообщает Life.

    Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимации с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 19:57
    СМИ назвали владельца призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала

    РЕН-ТВ: Установлен владелец призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала

    СМИ назвали владельца призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хозяином призывавшего к беспорядкам в аэропорту Махачкалы Telegram-канала «Утро Дагестана» оказался уроженец этого города, живший на Украине и переехавший в Турцию Абакар Абакаров, утверждают СМИ.

    Абакаров в России занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью, в 2016 году он переехал на Украину и поселился в Одессе, сообщили источники РЕН-ТВ.

    Там он вместе с членами запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» организовал «Исламскую школу», после начала СВО он переехал в Турцию.

    Абакаров поселился в Стамбуле, он начал работать в занимающейся недвижимостью компании Hillmen Еstate. В марте 2023 года он создал Telegram-канал «Утро Дагестана», который вырос в медиасеть. Эта структура выполняла приказы украинского ЦИПсО, утверждают источники телеканала.

    Всего в сеть входят 17 относительно крупных (от 500 до 20 тыс. подписчиков) каналов, ориентированных на мусульман Кавказа, указал один из собеседников.

    Напомним, Telegram-канал «Утро Дагестана» был заблокирован основателем мессенджера Павлом Дуровым из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги. По его словам, «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестана».

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    2 ноября 2023, 18:36
    В Иране предложили странам ШОС подписать пакт о ненападении
    В Иране предложили странам ШОС подписать пакт о ненападении
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), пакт о ненападении.

    Сафави в ходе визита в Китай предложил заключить договор о ненападении между странами ШОС, «чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов» организации, пишет Mehr, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить устойчивость стран ШОС к глобальным вызовам.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 08:35
    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды

    «Коммерсант»: В Азербайджане задержан главарь избивавшей людей в Петербурге банды

    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Азербайджане задержали объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Петербурге, Турала Мамедова, пишут СМИ со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

    По его словам, в данный момент Мамедова арестовали, он находится в полиции, передает «Коммерсант».

    Мамишев рассказал, что после прохождения определенной процедуры главу банды «выдадут России».

    «Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – подчеркнул он.

    Напомним, группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Коментарии (19)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 21:48
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».

    По словам Хакимова, МГТУ им. Баумана займется разработкой конструкторской документации, передает ТАСС. «В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», – сказал министр.

    По его словам, это будет «легкая маневренная боевая машина для нужд СВО, так называемая Джихад-машина.

    В январе в Чечне решили запустить производство легкого военного автомобиля «Джихад-машина».

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 18:20
    Глава Дагестана прокомментировал «поиски евреев» в турбине самолета

    Глава Дагестана Меликов прокомментировал «поиски евреев» в турбине самолета

    Глава Дагестана прокомментировал «поиски евреев» в турбине самолета
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Весь мир смеется над Дагестаном из-за протестующего, «искавшего евреев» в турбине самолета во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Комментируя распространившееся видео, на котором один из участников беспорядков в аэропорту заглядывает в турбину самолета, Меликов сказал, что первый просмотр ролика тоже вызвал у него улыбку, но потом «стало страшно», передает РИА «Новости».

    «На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит – есть там еврей или нет», – сказал Меликов в ходе конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан».

    Глава Дагестана добавил, что из-за этого случая над республикой «смеется весь мир».

    Ранее Меликов доложил Путину о мерах наказания за беспорядки в аэропорту Махачкалы.

    Коментарии (18)
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    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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