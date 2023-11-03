На форуме «Сообщество» обсудили выборы, законодательные инициативы и общественные проекты

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, модератор мероприятия Алена Булгакова подчеркнула, что

за прошедший электоральный цикл избирательная система страны, институт общественного наблюдения показали свою устойчивость, открытость и доступность в условиях беспрецедентного внешнего давления.

«В преддверии старта федеральной кампании важно не терять этот высокий уровень, наращивать обороты, быть максимально конструктивными и продолжать развивать накопленный опыт», – приводятся слова Булгаковой на сайте ОП.

Подводя главные итоги в части разработок Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами, руководитель Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил эффективность Единого стандарта наблюдения за ДЭГ, цифрового сейф-пакета, а также электронных сервисов для наблюдателей.

«Конечно, к предстоящим президентским выборам мы обновим «Золотой стандарт» наблюдения, который мы модернизируем каждый год. Призываем все общественные палаты и общественные организации предлагать изменения в документ», – обратился к участникам сессии Максим Григорьев.

Центральная избирательная комиссия избрала путь постепенной модернизации, благодаря которой за прошедший год значительно повысился уровень удобства и доступности выборов, отметил член ЦИК России Константин Мазуревский. По его словам, ДЭГ масштабируется, сервисом «Мобильный избиратель» пользуется все большее число людей (в ЕДГ-2023 – 48% избирателей), поставить подпись в поддержку кандидата можно на Госуслугах, к президентским выборам готовится новая платформа ГАС Выборов.

Помимо этого, на форуме «Сообщество» обсуждались и другие законодательные инициативы. В частности, на площадке форума прошло нулевое чтение законопроекта о регламентации статуса и расширения поддержки музеев, являющихся структурными подразделениями вузов и СПО.

Согласно законопроекту, музеи в государственных вузах и ссузах, в государственных научных организациях приобретут официальный статус. Инициатива поможет их развитию и бюджетному финансированию, повысит значение в воспитательной работе. Для его разработки был сформирован первый в стране реестр музеев при образовательных организациях высшего образования.

«Очень важно провести нулевое чтение здесь, с представителями НКО, экспертами и членами Общественной палаты России из разных регионов. Для нас важна обратная связь, ведь только так мы сможем сделать систему музеев в образовательных и научных организациях сильнее, сможем повысить ее роль в воспитании, образовании, научной деятельности, сохранении культурного наследия России. Наш законопроект – это первый шаг в решении вопросов, которые накапливались годами. После его принятия предстоит большая работа на уровне подзаконных актов в формате межведомственного взаимодействия», – отметила Ольга Занко, инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

В процессе дискуссии также были затронуты вопросы необходимости наличия музея при каждой школе, обеспечения доступа в музеи при вузах, возможности надлежащего хранения ценных экспонатов, создания музеев при поликлиниках и введения моратория на проверки музеев Министерством культуры.

Еще одной важной темой итогового форума «Сообщество» стала презентация проекта «Хорошие новости» – это новый формат СМИ, основанный на вовлечении граждан в создание и распространение позитивного контента.

Идея проекта «Хорошие новости» состоит в активном вовлечении пользователей в позитивную информационную повестку. Участники проекта сами создают и распространяют контент, основанный на достижениях и успехах российских ученых, музыкантов, художников, спортсменов и экспертов в различных областях. С 18 сентября этого года в рамках проекта доступны мобильные приложения, запущенные по инициативе Общественной палаты РФ.

Главный редактор «Хороших новостей» Всеволод Севин рассказал, что сего за месяц приложение собрало 17 тыс. пользователей, было проверено и опубликовано 450 новостей, которые просмотрели два миллиона человек, что говорит о востребованности проекта. Самые популярные темы – инновации, технологии, также много новостей размещают о высокотехнологичной медицине.

Форум «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.