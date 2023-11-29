Путин пошутил о слезах Силуанова по новым бюджетным тратам

Путин: Силуанов будет плакать, когда узнает о новых бюджетных тратах

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая в ходе встречи с молодыми учеными в Сириусе на просьбу рассмотреть вопрос расширения функционала «Менделеевской карты» подобно «Пушкинской карте», Путин напомнил, что в первом случае расходы на преференции берут на себя компании – партнеры проекта, а «Пушкинскую карту» финансирует государство, передает ТАСС.

«Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета», – сказал глава государства. Он отметил, что «идея сама по себе хорошая», нужны только деньги.

«[Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», – пошутил Путин.

Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.