Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Путин пошутил о слезах Силуанова по новым бюджетным тратам
Путин: Силуанов будет плакать, когда узнает о новых бюджетных тратах
Правительству нужно рассмотреть возможность расширения действия «Менделеевской карты» и финансирования проекта за счет бюджета, но министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», узнав о новых бюджетных тратах, заявил президент России Владимир Путин.
Отвечая в ходе встречи с молодыми учеными в Сириусе на просьбу рассмотреть вопрос расширения функционала «Менделеевской карты» подобно «Пушкинской карте», Путин напомнил, что в первом случае расходы на преференции берут на себя компании – партнеры проекта, а «Пушкинскую карту» финансирует государство, передает ТАСС.
«Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета», – сказал глава государства. Он отметил, что «идея сама по себе хорошая», нужны только деньги.
«[Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», – пошутил Путин.
Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.