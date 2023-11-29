СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского

Коммерсант: Погиб генерал-майор ВС России Владимир Завадский

Tекст: Елизавета Шишкова

Между тем, по данным агентства «Новороссия», Завадский погиб в районе города Изюма Харьковской области. По версии агентства УНИАН, военный попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, передает «Коммерсант».

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что генерал якобы подорвался на мине в тылу, в отдалении от линии боевого соприкосновения.

Завадский участвовал в СВО на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ.