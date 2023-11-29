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    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    15 комментариев
    29 ноября 2023, 15:51

    Четверо полицейских погибли из-за обстрела ВСУ Херсонской области

    Четверо полицейских погибли, 18 человек ранены при обстреле в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четверо полицейских погибли, 18 человек ранены при вчерашнем обстреле здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области, сообщили в правоохранительных органах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России «Новокаховский» в селе Юбилейном из РСЗО HIMARS вчера утром.

    Ранее ВСУ нанесли удар по общественной приемной «Единой России» в Новой Каховке.

    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (37)
    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

    Коментарии (15)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

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    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

    Коментарии (29)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2023, 19:44
    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек

    Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек

    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

    Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит, а у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».

    Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно: заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

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    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

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    28 ноября 2023, 21:41
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (9)
    28 ноября 2023, 11:12
    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    Гагин: ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, противник сконцентрировал довольно существенную группировку на Горловском направлении. ВСУ готовят атаки на разных участках, включая Майорск, пытаясь отвлечь внимание с провальных направлений, передает ТАСС.

    Он отметил, что лишь за прошедшие двое суток в ходе нескольких попыток атаковать позиции российских сил на этом участке ВСУ потеряли убитыми до двух десятков бойцов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».

    Коментарии (9)
    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 04:26
    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки

    Командир спецназа «Ахмат» сообщил о «хорошем продвижении» российских войск на западе Клещеевки

    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что войска продвигаются «достаточно хорошо, берут пленных». По его словам, «очень много уничтоженного противника». Алаудинов заявил, что ВСУ «потихоньку начинают сыпаться», передает РИА «Новости».

    Он сказал, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом, по его словам, среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное».

    «Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти... пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ) так наносят (удары), что б их бойцы не сдавались в плен», – сказал он.

    Напомним, сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка, противник потерял до 110 солдат.

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    28 ноября 2023, 04:56
    Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые члены конгресса США начали опасаться, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что если президентом изберут Дональда Трампа, то помощь Киеву может полностью прекратиться, передает РИА «Новости».

    Источник Economist в сенате США заявил, что время играет против сторонников поддержки Киева. На Украине начали беспокоиться, что без помощи США в Европе могут быстро пасть духом.

    Украинский источник заявил, что «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем», а сейчас лишь «капля слез». В Киеве начали опасаться тяжелой зимы.

    Ранее СМИ отмечали, что поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства.

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    28 ноября 2023, 22:42
    Юрист: Новый проект навальнистов призван использовать жен мобилизованных

    Юрист Ремесло: За фейковым проектом для семей мобилизованных стоят навальнисты и спецслужбы Украины

    Юрист: Новый проект навальнистов призван использовать жен мобилизованных
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проект «Путь домой» организовали не жены российских мобилизованных, а сотрудники штабов экстремиста Алексея Навального, потому россиянам категорически не рекомендуется с ними сотрудничать, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее в соцсетях обратили внимание на проект, который выдает себя за площадку по защите интересов семей мобилизованных.

    «Это проект привлек мое внимание тем, что его раскручивали с помощью людей и ресурсов команды Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). Процесс начался не вчера, они продолжительное время раскручивают свою площадку, делают репосты по темам, связанным с семьями мобилизованных. Мне стало очевидно, что ими начал продвигаться какой-то важный проект», – рассказал юрист Илья Ремесло.

    По его словам, после изучения материалов складывается впечатление, что их написали «не мобилизованные и не их родственники, а люди, которые занимаются профессиональной работой в соцсетях».

    «Они даже не посчитали нужным изменить язык изложения информации, чтобы их посты выглядели так, будто бы их пишут обычные женщины», – отметил собеседник. – «В этом же проекте, помимо очевидно несоответствующей стилистики текста, используются такие инструменты, о которых даже я не знал: какие-то криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде, и тому подобное. И они хотят нас убедить, что это делают жены мобилизованных?»

    Юрист также допустил связь проекта с украинскими спецслужбами. «Например, они используют для продвижения канал «Отряд кадыровцев», который занимается дискредитацией ВС России и вбрасывает разного рода фейки. Это «ципсошный» канал, который даже не маскируется. Затем модераторы канала «Путь домой» указывали: мол, «смотрите, нас кадыровцы поддерживают», – гассказал Ремесло.

    «Кроме того, каналу «Путь домой» помогают всякие украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты, о проекте уже стали писать западные СМИ. То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью, как это было в случае с медработниками и проектом «Альянс врачей» (признан иноагентом)», – полагает эксперт.

    «С навальнистами связь не менее очевидна. Проект «Путь домой» изначально начала пиарить женщина, которая сейчас находится в эмиграции, а до того официально работала у Навального, была сотрудником его штаба в Красноярске», – рассказал Ремесло.

    Юрист также дал практический совет россиянам с целью избежать подобных ловушек. «Если вам предлагают подписаться под таким проектом, то нужно задать себе вопросы: зачем меня туда зовут? Зачем им мои персональные данные? Куда они их передают? И так далее», – перечислил собеседник.

    «Вы ведь не даете каждому проходимцу на улице свои паспортные данные? Здесь тот же случай», – подчеркнул Ремесло. –

    «Вместе с тем, если сотрудники штабов Навального радуются успехам ВСУ, то очевидно, что они вряд ли будут желать всего наилучшего мобилизованным и их семьям.

    И если проект «Путь домой» готов работать с такими людьми, то им управляет явно не группа жен мобилизованных».

    Ранее в социальных сетях появился проект с названием «Путь домой», который пытается привлекать внимание семей мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта. При этом в раскрутке площадки замечены разного рода СМИ-иноагенты и блогеры, признанные таковыми, а также информационные ресурсы, которые заподозрены в сотрудничестве с украинскими и западными спецслужбами.

    Технологическая часть проекта, по оценкам IT-специалистов, оказалась достаточно продвинутой, что может указывать на целенаправленную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

    При этом администраторы сообщества оперируют терминологией, которая свойственна скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности» и так далее.

    Одним из вероятных авторов канала, как указывает юрист Илья Ремесло, является Наталья Петеримова – экс-сотрудница красноярского штаба Алексея Навального, которая ведет сообщество из Грузии. Кроме того, в раскрутке сообществ принимают участие и ресурсы ФБК (признан экстремистской организацией).

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