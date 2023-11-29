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В Кемерове полыньи реки Томь окрасились в красный цвет
СК: Полыньи реки Томь в Кемерове окрасились в красный цвет
Полыньи реки Томь в Кемерове окрасились в красный цвет, данным обстоятельством заинтересовались СК и прокуратура Кузбасса.
Ранее местные СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлены полыньи реки Томь с пятнами багрового цвета неизвестного происхождения.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса, по данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, передает РИА «Новости».
В СК сообщили, что следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место происшествия выехала следственная группа с привлечением сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.
Ранее на украинской полярной станции выпал красный снег.