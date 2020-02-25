На украинской полярной станции выпал красный снег

Взгляд
25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Страны Евросоюза переругались из-за денег

Бюджет Евросоюза все более сокращаетсяФото: Klaus Ohlenschläger/DPA/ТАСС
Выход Британии из ЕС поставил европейские страны перед лицом больших финансовых проблем. А все из-за того, что Лондон был крупным донором Евросоюза, то есть из своего кармана финансировал страны Восточной Европы. Обсуждение бюджета ЕС на ближайшие семь лет вылилось в настоящую склоку между теми, кто дает деньги, и теми, кто их получает. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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              На украинской полярной станции выпал красный снег

              25 февраля 2020, 14:15

              Текст: Алексей Дегтярев

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              На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал красный снег, сообщило министерство образования Украины.

              Цвет снегу придали микроскопические снежные водоросли Chlamydomonas nivalis, создающие споры, которые не боятся низких температур, передает РИА «Новости».

              Они начинают расти тогда, когда улучшается погода. У клеток кроме зеленого пигмента хлорофилла есть красный каротиновый слой, который окрашивает снег.

              «Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», – отметили в ведомстве. Подобное явление можно видеть в Арктике и в Альпах.

              В ноябре 2019 года в осадочных породах на территории Якутии нашли первые водные грибы, которые готовились к выходу на сушу.


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