Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России

Военный эксперт Дандыкин: Россия готова ответить на вызовы стран НАТО в Балтике

Tекст: Евгений Поздняков

«Любые действия противника вблизи наших границ создают определенные риски. Усиление патрулирования акватории Балтийского моря со стороны Британии и других европейских государств потенциально может привести к полной блокировке акватории для российских торгового и военного флотов. Наши противники всегда мечтали «зажать» Россию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

«В связи с этим, намерение превратить Балтийское море во внутренне озеро НАТО вполне укладывается в длительную историческую парадигму, используемую западными странами для планирования действий в военной сфере. Кроме того, передвижение кораблей вблизи границ РФ позволит собрать им и некоторую разведывательную информацию», – акцентирует собеседник.

«Не верю, что их реальной целью является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре. Могу их расстроить: они опоздали с реализацией этой цели на один год. «Северные потоки» уже разрушены, а остальным объектам опасность вроде бы не грозит. Столь глупыми отговорками Лондон пытается скрыть простое желание лишний раз напугать Москву», – подчеркивает эксперт.

«Однако пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», – уточняет он.

«Кроме того, мы планомерно предпринимаем и организационные улучшения в рамках работы Вооруженных сил на севере нашей страны. В настоящее время восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в этой акватории», – резюмирует Дандыкин.

Ранее стало известно о намерении Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Эстонии. Отмечается, что основной целью Лондона станет защита подводной инфраструктуры от «саботажного» поведения России.

Размещение кораблей будет проходить в Балтике, Северном море и Датских проливов. Основополагающий документ, регламентирующий эти действия, был принят министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил. В данную организацию помимо Британии также входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. Перечисленные страны уже заявили о своем намерении предоставить свой флот на эти цели.

Патрульные корабли членов объединения будет охранять британский фрегат HMS Richmond. В коалицию также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия. Между тем, в октябре Лондон планировал отправить 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщало издание Reuters.

В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.