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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    15 комментариев
    29 ноября 2023, 14:12

    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России

    Военный эксперт Дандыкин: Россия готова ответить на вызовы стран НАТО в Балтике

    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь намерениями защитить свою подводную инфраструктуру, страны НАТО наращивают давление на Россию в Балтийском регионе. Однако наша страна готова дать противникам симметричный ответ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. Ранее стало известно о готовности Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море.

    «Любые действия противника вблизи наших границ создают определенные риски. Усиление патрулирования акватории Балтийского моря со стороны Британии и других европейских государств потенциально может привести к полной блокировке акватории для российских торгового и военного флотов. Наши противники всегда мечтали «зажать» Россию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «В связи с этим, намерение превратить Балтийское море во внутренне озеро НАТО вполне укладывается в длительную историческую парадигму, используемую западными странами для планирования действий в военной сфере. Кроме того, передвижение кораблей вблизи границ РФ позволит собрать им и некоторую разведывательную информацию», – акцентирует собеседник.

    «Не верю, что их реальной целью является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре. Могу их расстроить: они опоздали с реализацией этой цели на один год. «Северные потоки» уже разрушены, а остальным объектам опасность вроде бы не грозит. Столь глупыми отговорками Лондон пытается скрыть простое желание лишний раз напугать Москву», – подчеркивает эксперт.

    «Однако пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», – уточняет он.

    «Кроме того, мы планомерно предпринимаем и организационные улучшения в рамках работы Вооруженных сил на севере нашей страны. В настоящее время восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в этой акватории», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее стало известно о намерении Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Эстонии. Отмечается, что основной целью Лондона станет защита подводной инфраструктуры от «саботажного» поведения России.

    Размещение кораблей будет проходить в Балтике, Северном море и Датских проливов. Основополагающий документ, регламентирующий эти действия, был принят министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил. В данную организацию помимо Британии также входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. Перечисленные страны уже заявили о своем намерении предоставить свой флот на эти цели.

    Патрульные корабли членов объединения будет охранять британский фрегат HMS Richmond. В коалицию также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия. Между тем, в октябре Лондон планировал отправить 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщало издание Reuters.

    В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.

    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

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    28 ноября 2023, 19:52
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Yle: Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Финляндии стягивают к границе с Россией дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут осуществлять пограничный контроль на восточном рубеже более двух месяцев, сообщил телерадиоканал Yle.

    Источник Yle сообщил, что в состав персонала, отправленного на границу, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики, передает ТАСС.

    По данным телеканала, на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

    Эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт отметил, что на сухопутной границе спокойно, но это не должно «усыпить», пишет «Газета.Ru». Он также назвал помощь Frontex признаком европейского сотрудничества.

    Ранее СМИ сообщили, что финские власти планируют закрыть прием беженцев на границе с Россией.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финские власти наказывают в первую очередь собственных граждан, лишая страну возможностей развития, опуская железный занавес на востоке.

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    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

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    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

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    28 ноября 2023, 20:15
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона уведомила Токио о прекращении действия соглашения о ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях.

    В сообщении на сайте МИД России отмечается, что решение о прекращении действия соглашения было принято в связи с антироссийской политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    «В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении российского МИД.

    Соглашение прекратит свое действие спустя шесть месяцев после уведомления, то есть 21 мая следующего года.

    В начале ноября Россия объявила о выходе из соглашения по ядерному оружию с Японией.

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    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


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    28 ноября 2023, 13:44
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57

    Военный эксперт Кнутов: Беспилотники позволят Су-57 эффективнее уничтожать защищенные средствами ПВО цели

    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Размещенные на Су-57 мини-дроны помогут самолету эффективнее решать разведывательные задачи и поражать цели, защищенные средствами ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

    «Разработка мини-беспилотников для Су-57 – это технологический прорыв, расширяющий возможности применения самолета. Новые БПЛА можно подвесить либо на крыле истребителя, либо разместить внутри машины. Существует несколько типов таких дронов, выполняющих разные задачи на поле боя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем размещение БПЛА уменьшает число ракет и бомб, которые может нести машина. Поэтому использование дронов будет существенно зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей», – подчеркивает он.

    «Если Су-57 необходимо ударить по цели, защищенной ПВО, то наиболее разумным кажется комбинированное вооружение из стандартной боевой нагрузки и беспилотников. Когда надо нанести максимальное огневое поражение противнику, на самолете разместят только управляемые бомбы и ракеты. В случае воздушного боя машину оснастят минимальным числом БПЛА для защиты от выстрелов противника», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно о том, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, речь идет о БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и сбрасывать в воздухе.

    «Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», – рассказал источник. Подразумевается, что в перечне используемых дронов будут ударные беспилотники, разведывательные и БПЛА для ведения радиоэлектронной борьбы.

    В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника – как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам: и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

    Напомним, в последнее время самолеты Су-57 получают все больше новшеств, которые усиливают технические характеристики истребителя. Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Это не только серьезно расширяет огневые возможности истребителя, но и добавляет ему скрытности в части стелс-технологий.

    Кроме того, Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета, о чем газета ВЗГЛЯД также подробно писала.

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    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

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    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

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    29 ноября 2023, 12:10
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России

    Экономист Лизан: Западные экономисты вынуждены признать достижения Эльвиры Набиуллиной

    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    @ TASS Host Photo Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эльвира Набиуллина показала западным экономистам пример высококлассной работы в стрессовых условиях. Фактически она разбила все их иллюзорные представления о финансовой системе мира, создаваемые на протяжении 30 лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее издание Politico назвало главу Центробанка Эльвиру Набиуллину «разрушителем» года.

    «Эльвира Набиуллина смогла отстоять российскую экономику в условиях беспрецедентного давления западных санкций. Ее продуманная политика помогла спасти рубль, в связи с чем звание «разрушитель», которым ее наградило издание Politico, можно считать вполне заслуженным. Она действительно уничтожила надежды Вашингтона и Брюсселя на поражение Москвы», – сказал экономист Иван Лизан.

    «На мой взгляд, в этой публикации недвусмысленно читается грандиозное разочарование американских и европейских экспертов. Они на протяжении 30 лет верили в свою картину мира, в которой, по их версии, Россия играла гораздо меньшую роль, чем один лишь штат Калифорния. Эта абсурдная иллюзия стала главной причиной их действий, во многом неадекватных», – подчеркивает собеседник.

    «Сотни либеральных экспертов неожиданно увидели, насколько умело действует Москва перед лицом ограничений. Конечно, им нужно найти виновного в том, что их планы по разрушению российской экономики провалились. В этот раз таким человеком назначили Набиуллину, которая «преступно» вытащила страну из-под гнета санкционного давления», – отмечает эксперт.

    «Мы справились с введенными рестрикциями. О том, что экономика РФ сумеет устоять перед оголтелым напором США и ЕС, еще в самом начале СВО говорил Владимир Путин. Конечно, не все идет гладко. Непрерывное давление Запада до сих пор доставляет нашей стране много проблем, однако мы стараемся оперативно их решать. Не умаляя заслуг Набиуллиной, скажу, что к этому «чуду» приложили руку и сотни других отечественных экономистов. Думаю, их также стоит отметить званием «разрушителей», – резюмирует Лизан.

    Ранее главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом». Отмечается, что ее денежно-кредитная политика «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

    Подчеркивается, что усилия Набиуллиной помогли стране выстоять перед напором санкций еще во времена вхождения Крыма в состав России. Тогда ее «ловко поднятые процентные ставки и проведенные реформы» позволили стране развить собственную платежную систему и создать огромные резервы, что «снискало ей восхищение со стороны международных коллег».

    Однако издание отмечает, что после начала СВО всеобщее одобрение сменилось «разочарованием». Глава ЦБ сумела «парировать» давление западных санкций, призванных «перекрыть доступ России к деньгам и технологиям». Ее усилия по стабилизации финансового положения РФ привели к тому, что в сложнейших условиях государство не просто не прекратило развиваться, но и ощущает экономический рост.

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой слова».

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    27 ноября 2023, 14:36
    Шеслер: Россия в отличие от Украины поможет пострадавшим от урагана гражданам
    Шеслер: Россия в отличие от Украины поможет пострадавшим от урагана гражданам
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, и быстро справится с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее шторм оставил без электричества более двух тыс. украинских городов и сел.

    «Россия имеет большие ресурсы для ликвидации последствий урагана, затронувшего южные регионы страны. Опыт предыдущих природных бедствий показывает, что пострадавших от стихии без помощи не оставят. Нет сомнений в том, что государство предоставит гражданам все необходимое для обеспечения жизнедеятельности и восстановления поврежденного имущества», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Также в распоряжении МЧС России есть большой парк техники, предназначенной для устранения последствий урагана. У Украины же, которую шторм также не обошел стороной, гораздо меньше машин», – отмечает она.

    «Более того, у украинского руководства нет желания поддержать своих граждан. Власти регионов могут выплатить небольшие компенсации, но не более того. У государства есть деньги, которые можно отправить на устранение последствий урагана, однако офис Зеленского скорее предпочтет разворовать эти средства, чем помочь населению», – резюмировала Шеслер.

    Ранее на Украине из-за непогоды без света остались более двух тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.

    В связи с этим на 14 автомобильных дорогах по всей Украине перекрыто движение. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии. В Одессе перестали работать несколько котельных. В одной из них из-за сильного ветра даже обрушилась труба. Приостановлено сообщение по трассе с Киевом.

    Однако пострадали и другие области страны. Так, без света остались населенные пункты, находящиеся в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В этих регионах уже развернуты оперативные штабы. Сотрудники энергетических служб работают над возобновлением подачи электричества городам и селам.

    Природное бедствие не обошло стороной и Россию. В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Всего отключено 166 линий передач. Над устранением неполадок работают 38 бригад. Из-за непогоды также было принято решение ограничить проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Также закрыта трасса Черноморское – Межводное.

    В республике уже принято решение о введении режима ЧС. Последствия шторма также ощущаются и в Сочи. Здесь последствия разгула стихии ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Также бедствие затронуло и Запорожскую область.

    Напомним, в районе Черного моря сохраняется присутствие сильного средиземноморского циклона. Об этом на официальном сайте сообщает гидрометцентр России. Его влиянию подверглись южные и центральные регионы страны. Ожидается, что опасное природное явление остановится ко вторнику.

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    27 ноября 2023, 11:59
    Дерипаска предупредил Европу о тяжелой расплате за авантюры США

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские политики на фоне отсутствия поставок голубого топлива из России вынуждены принять единственно правильное решение и сделать основной упор о «зеленом переходе» на ядерную энергетику, заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал публикацию Euractiv о том, что Европейский парламент 21 ноября проголосовал за включение 17 технологий, в том числе ядерную энергетику, в закон ЕС о промышленности с нулевым уровнем выбросов.

    Бизнесмен отметил, что переход Европы на ядерную энергетику будет не быстрым, а потому ЕС придется заканчивать боевые действия на Украине и договариваться с Газпромом по вопросу поставок газа. Условия, отметил он, в этот раз будут жесткими: возврат российских активов, компенсации за взорванный «Северный поток» и санкционных потерь российского бизнеса.

    «Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок», – уверен Дерипаска.

    Осознание произойдет не сразу, но ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемыми «Зелеными», отметил он.

    «Восточный компромисс», по его словам, станет приемлемым для Европы гораздо быстрее, года за полтора, если зимы будут холодными, заключил Дерипаска.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как европейскую экономику спасают остатки российского топлива.

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    27 ноября 2023, 17:20
    На Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта

    Ступак: Нужно обсудить завершение конфликта на Украине без выхода на границы 1991 года

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украине сложно завершить конфликт с Россией с выходом на границы республики 1991 года, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак.

    Как отметил Ступак в интервью Newsweek, необходимо обсуждать другие варианты окончания конфликта на Украине, а не только выход на границы 1991 года, поскольку сейчас этого очень сложно достичь. По его словам, возможно обсуждение «золотой середины», передает Lenta.Ru.

    Ступак отметил, что также существует проблема в виде отсутствия доверия между сторонами конфликта, добавив, что Россия якобы «никогда не выполняла своих обещаний», пишет РИА «Новости».

    В понедельник замглавы украинского Минюста Ирина Мудра заявила, что Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. По его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

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    29 ноября 2023, 02:19
    ЕСПЧ решил взыскать с России по делу Pussy Riot более 24 тыс. евро

    ЕСПЧ потребовал от России выплатить Pussy Riot компенсацию за отказ регистрировать НКО

    Tекст: Антон Антонов

    В деле по жалобе панк-группы Pussy Riot о запрете регистрации НКО Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России более 24 тыс. евро, сообщают информационные агентства.

    Участницы Pussy Riot после освобождения из колонии в 2013 году собирались запустить проект, в рамках которого планировали оказывать юридическую помощь заключенным. Им было отказано в регистрации НКО в связи с несоответствием поданных документов и статуса организации, передает РИА «Новости».

    В ответ на соответствующую жалобу ЕСПЧ заявил, что не было «достаточно подробных инструкций и формальных требований для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм». По мнению суда, имевшиеся «неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации».

    ЕСПЧ считает, что Россия должна выплатить Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному по 7,5 тыс. евро, а также 1920 евро компенсации издержек. Также указано, что речь идет о событиях до 16 сентября 2022 года, поэтому ЕСПЧ считает, что сохраняет юрисдикцию для рассмотрения дела.

    Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека были прекращены с 16 сентября 2022 года, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека.

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