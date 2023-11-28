Путин: Россия сражается за свободу всего мира

Путин назвал «опасной для окружающих» диктатуру «одного гегемона»

Tекст: Денис Тельманов

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас видят это – дряхлеет, она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

По словам президента, именно Россия находится сейчас «в авангарде формирования более справедливого мироустройства». «И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», – добавил Путин.

Российский лидер также напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году, в сложное и переломное для страны время, когда он смог «объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, учёных, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твёрдой патриотической позиции».

«Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой русский мир», - сказал Путин.



Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.







