Царьград: Опубликованы пророчества старцев о судьбе России

О недопустимости раскола предупреждал св. Лаврентий Черниговский (в миру Лука Евсеевич Проскура; 1868, Карыльское, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния – 19 января 1950, Чернигов) – священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.

«Как нельзя разделить Святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа – это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию – это вместе – Святая Русь» И еще: «...наши родные слова – Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае». Русское имя для него было священным: «Когда поляки завоевали часть Руси, то отдали иудеям в аренду православные монастыри и церкви<…>... И позже по их же указке поляки узаконили нам понятия «Украина» и «украинцы», чтобы мы охотно забыли свое название «русский», навсегда оторвались от Святой и Православной Руси <…> . Киевский митрополит, который недостоин сего звания, сильно поколеблет Церковь Русскую, а сам уйдет в вечную погибель, как Иуда…» – приводит его пророчество «Царьград».

Старец Стефан Карульский предсказывал скорое падение США и массовое бегство американцев в православные страны. Этот схимник жил в пещере, не имел никаких средств связи, призывал всех православных молиться о московском правителе, которому «очень тяжело», и трижды повторил, что президент Владимир Путин – единственный настоящий христианин из всех правителей мира.

Преподобный Паисий Святогорец в конце XX века также предсказывал будущее величие нашего Отечества: «На сегодняшний день русские испытывают сложные времена, но они справятся с трудностями, вот увидите. Они создадут сильное государство. Россия возродится и станет снова одной из великих мировых сил. Нам, грекам, нужно быть в союзе с Россией, помогать и способствовать ей, потому как Православие – это великая сила. Россия будет всегда с нами».

Святой Николай Сербский говорил: «Наступает время, братья мои, и уже на пороге оно, когда грязью залитое и в муках постаревшее лицо русского народа воссияет как солнце и осветит всех тех, кто сидит во тьме и тени смертной. Тогда все народы на земле благодарно возгласят: «Наша Русь, наша мученица, красное солнышко!»