Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Рейтинг одобрения Зеленского снизился
Bloomberg: Рейтинг одобрения Зеленского снизился
Рейтинг президента Украины Зеленского снизился с 91% до 76%, между тем доверие граждан к правительству и парламенту упало до 39% и до 21% соответственно, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.
По словам главы организации Владимира Паниотто, рост одобрения президента во время военной обстановки является нормальным, как и последующее его снижение.
«Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», – передает его слова РБК.
Между тем доверие к правительству и парламенту Украины среди граждан упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно.
Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антона Грушецкого заявил Reuters, что ожидания были выше.
«Мы надеялись оказаться в лучшем положении этой осенью, чем сейчас», – пояснил он. Социолог пояснил, что доверие могло снизиться из-за коррупционных скандалов и веры в то, что поставки Западом оружия для Украины могли и должны были быть более надежными.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад создает политика на смену Зеленскому.