Цикл лекций о космических пилотируемых программах прошел на выставке «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Преподаватель инженерно-космической школы «ВОЕНМЕХ» Андрей Емельянов выступил с лекцией «Жюль Верн о полете на Луну. Как это было на самом деле» и рассказал о роли писателей-фантастов в освоении Вселенной, говорится в сообщении на сайте общества «Знание». Он провел аналогию сюжетов Жюля Верна с научными разработками по освоению Луны.

Профессор кафедры «Радиоэлектронные системы управления» БГТУ «ВОЕНМЕХ» Владимир Евсеев представил лекцию «Человек и робот: друзья или враги», в которой сравнил возможности человеческого сознания и цифрового механизма.

Доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель специального образовательного пространства НОЦ «Передовая инженерная школа МГТУ им. Н. Э. Баумана» кандидат технических наук Всеволод Корянов рассказал об искусственном интеллекте в управлении космическими полетами. Он подчеркнул целесообразность использования ИИ, напомнив об указе президента России Владимира Путина «О развитии искусственного интеллекта в России». Согласно Национальной стратегии, сегодня стоит задача обеспечить ускоренное развитие ИИ в стране, высокую безопасность в этом процессе, совершенствовать систему подготовки кадров.

Продолжил тему применения ИИ и космических технологий эксперт по развитию продуктов ДЗЗ АО «Российские космические системы» Михаил Березкин. Но осветил ее в ракурсе решения текущих задач государства и бизнеса, а также ответил на вопрос ребят, где можно получить знания, чтобы быть востребованным специалистом в этой сфере, назвал вузы, где можно получить специальности картографа, фотограмметриста, программиста.

Заместитель декана по научной работе факультета цифровых промышленных технологий Петербургского государственного морского технического университета Михаил Серебяков выступил с докладом о перспективах применения виртуальных и гибридных полигонов в проектировании, моделировании и испытаниях беспилотных систем и тренажёров. Он раскрыл исторический контекст темы и показал ее актуальность на сегодняшний день.

Старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Московского авиационного института Иван Рудой рассказал о том, при каких условиях будет возможна экспедиция на Марс, и что сегодня делается научным сообществом для этого.