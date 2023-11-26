Нижегородская область представила лучшие достижения на выставке «Россия»

«Мы постарались сделать максимально насыщенным День Нижегородской области. Наша задача – чтобы как можно больше людей узнали о потенциале региона, его красоте, истории, культуре и захотели сюда приехать. Выставочное пространство позволяет провести мероприятия разного формата – от традиционного свадебного обряда до оперного концерта, представить самые яркие проекты. Нижегородская область – это очень перспективный регион, где интересно жить и работать, где есть все возможности для самореализации. Кроме этого, выставка дает возможность укрепить партнерские отношения с другими регионами, представителями промышленности и бизнеса. В конечном итоге все это работает на укрепление единства страны, развитие экономических и культурных связей. Такие задачи ставит перед нами президент России Владимир Путин», – приводятся слова Никитина в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Международная выставка-форум «Россия» — это мероприятие, очень нужное для людей, подчеркнул глава Нижегородской области на открытии Дня региона на выставке. «Абсолютно уникальная, гениальная инициатива нашего Президента, нужная, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия: людьми, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом ознакомился со всеми стендами», – сказал Никитин.

Нижегородская область – один из регионов-лидеров по развитию высокотехнологичной промышленности. Президент особо отмечает вклад области в развитие экономики, науки, укрепление обороноспособности страны. Открываются новые возможности в сфере образования: по поручению главы государства в Нижнем Новгороде будет построен межвузовский ИТ-кампус, рассчитанный на обучение 7 тыс. студентов.

В рамках поручения президента реализуется проект комплексного развития Нижегородской агломерации. Это позволило привлечь в регион рекордные средства – 107,2 млрд руб. В результате к 2040 году в регионе будет построено более 2,9 млн кв. м жилья и создано более 36 тыс. рабочих мест. Выделенные средства позволят отстроить новые станции в метро Нижнего Новгорода, модернизировать систему наземного городского электротранспорта. К 2028 году это повысит доступность общественного транспорта и увеличит пассажиропоток в два раза – с 24,7 млн до 48,9 млн пассажиров в год. Также в Нижегородской области строится Ледовая арена на 12 тысяч зрителей.

Нижегородская область занимает ведущую роль в РФ в сфере народных художественных промыслов. Общий объем производства за пять лет составил порядка 1,5 млрд рублей. В регионе также открыт Научно-образовательный центр мирового уровня, создан Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина», реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов, такие как Второй Борский мост и футбольный стадион «Нижний Новгород».

Регион является лидером по производству автобусов массой до 5 тонн — около 97% российского выпуска в 2022 году, на его территории сосредоточено порядка 34% российского производства грузовых автомобилей, около 36% поливинилхлорида, порядка 22% газетной бумаги, а также 48% труб для нефте- и газопроводов диаметром менее 406,4 мм и 45% труб диаметром более 406,4 мм.

В День Нижегородской области на сцене Зоны культурных проектов пройдет концерт «Грани традиции» с участием нижегородской исполнительницы русских песен Майи Балашовой совместно с ансамблем Style Quartet, а также выступление академического хора ННГУ им. Лобачевского – многочисленного призера международных хоровых конкурсов. В составе театральной программы — спектакль-импровизация «Холодный ветер – теплый ветер» от театра школы-интерната для глухих детей «Пиано», а также спектакль «Горький Хор» от Центра театрального мастерства и Хора Нижнего Новгорода.

В программе стенда региона – лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам Нижегородской области, викторины и настольные игры для взрослых и детей, а также dj-сеты в рамках статуса «Нижний Новгород – Молодежная столица».

Одним из самых красивых и трогательных мероприятий культурной программы в рамках Дня региона станет свадебная церемония, которая пройдет по обычаям Нижегородской губернии: например, перевязывание ладоней рушником, благословение на шубе и выкуп с продажей Куста – свадебного деревца.

Гостей также пригласят на традиционные ярмарочные гуляния и шоу «Нижний Новгород – 100% настоящая Россия», выступит группа Uma2rman. Завершит культурную программу региона концерт нижегородского оркестра старинных инструментов La Voce Strumentale, известный далеко за пределами родного Отечества.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.