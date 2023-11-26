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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    42 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    79 комментариев
    26 ноября 2023, 04:29

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (18)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (26)
    25 ноября 2023, 19:57
    На Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для корпусов беспилотников «Герань-2» якобы начали применять карбон, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.

    Этот материал позволяет поглощать радиолокационные сигналы, из-за него сами устройства получаются черного цвета, сказал Игнат, передает радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

    Такое усовершенствование усложнит работу украинской ПВО, добавил он.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВС России впервые использовали в ходе воздушной операции прошедшей ночью дроны черного цвета.

    Напомним, в субботу украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября ВС России якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия использует дешевый и эффективный способ противодействия противнику, используя сразу большое количество дронов.

    Коментарии (24)
    25 ноября 2023, 11:00
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы.

    О заявлении Воздушных сил Украины сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

    Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00.

    Коментарии (29)
    25 ноября 2023, 18:27
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

    Трансляция пресс-конференции прервалась, как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и литовский премьер Ингрида Шимоните закончили выступать и начали отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В зале зазвучала сирена, политики ушли из зала и отправились в бомбоубежище.

    Отмечается, что сообщений о взрывах в украинской столице или работе ПВО не поступало.

    До этого украинские военные заявляли, что в ночь на 25 ноября российские вооруженные силы якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 09:32
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи.

    По словам украинского лидера, первая победа – это непростая победа над конгрессом. Вторая задача, по мнению Зеленского, это добиться выделения помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «Третьей историей» он назвал «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС.

    Ранее сообщалось, что на Украине разработали комплексный план мобилизации.

    Коментарии (24)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 05:27
    Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

    Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.

    Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.

    Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.

    В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА, передает РИА «Новости».

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 15:47
    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США из-за поставок Украине

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова бизнесмена Дэвида Сакса.

    Сакс заявил, что о дефиците боеприпасов у армии США было известно еще год назад, но проблема до сих пор не решена. По его мнению, деиндустриализация снизила боеспособность страны, передает РИА «Новости».

    «Пугающе», – прокомментировал Маск пост бизнесмена.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ «волшебной палочкой».

    Коментарии (7)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 18:47
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллапс украинской армии может привести к тому, что киевский режим потеряет 50% своей территории, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    ВСУ находятся «на грани коллапса», это признают все, если армия Украины падет, то произойдет «стремительный вывод войск», сказал Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные «заполнят эту оставленную пустоту», в таком случае эта территория не будет возвращена Украине.

    Разведчик отметил, что ситуация для украинской стороны на линии соприкосновения стала катастрофической, у ВСУ закончились человеческие резервы, а российские военные якобы ликвидируют большинство украинских солдат.

    Если кто-то из приближенных к руководству киевского режима не убедит президента страны Владимира Зеленского прекратить боевые действия, то ситуация Украины может стать плачевной. В таком случае 20% потерянных территорий могут стать 40% или даже 50%

    До этого Риттер заявлял, что командование украинской армии держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 08:00
    В США заявили об увеличении Россией производства ракет для «Искандер-М»

    Military Watch Magazine заявил об увеличении производства ракет для «Искандер-М» в России

    В США заявили об увеличении Россией производства ракет для «Искандер-М»
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Производство ракет для ОТРК «Искандер-М» в России выросло в несколько раз по сравнению с уровнем производства до начала специальной военной операции на Украине, сообщают американские СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, «Искандер-М» относится «к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», передает РИА «Новости».

    В связи с увеличением производства ракет российские войска могут использовать их массово, при этом промышленность в состоянии не только восполнять расход в зоне СВО, но и осуществлять поставки в другие страны.

    Military Watch Magazine указывает, что ракеты ОТРК «Искандер-М» стали «особым вызовом» для вооруженных сил Украины, так как способны «нести специальные проникающие боеголовки» и могут осуществлять «сложные маневры, из-за которых их крайне сложно перехватить».

    Напомним, журнал Military Watch Magazine отмечал, что увеличение Россией производства современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер» усилило давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2023, 16:46
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководители государств-участников Североатлантического альянса вне публичного пространства требуют отставки украинского президента Владимира Зеленского, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Зеленскому должны в личных беседах заявлять о том, что для него «все кончено», и что ему нужно покинуть свой пост, предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, передает РИА «Новости».

    По мнению полковника, западные страны хотят видеть в кресле украинского президента надежного кандидата, который представит то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек должен будет начать мирные переговоры с Россией.

    Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине фактически окончен.

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    Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь

    Армянский премьер Никол Пашинян впервые признал, что Баку и Ереван обсуждают обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, какое значение они имеют для выживания Армении и что по этому поводу думает Азербайджан? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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