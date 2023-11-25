Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.11 комментариев
Мэр Пензы Басенко отреагировал на критику в свой адрес после заявлений о мемориальных досках
Пензенский мэр Александр Басенко заявил, что его слова про «некрополи» в школах вырваны из контекста и «жульнически скомпонованы», также он попросил «прекратить эту информационную спекуляцию».
Басенко в своем Telegram-канале указал, что его высказывание о том, что делается в Пензе для увековечения памяти воинов «грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова», которые потом были распространены «падкими на нездоровые сенсации» Telegram-каналами.
Он попросил «прекратить эту информационную спекуляцию» и проявить уважение к бойцам ВС России.
Напомним, Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе СВО. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал его предложение «недопустимым и некорректным».