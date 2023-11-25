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Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за позицию по мемориальным доскам в школах
Хинштейн раскритиковал мэра Пензы Басенко за позицию по мемориальным доскам в школах
Предложение пензенского мэра Александра Басенко повременить с установкой посвященным участникам СВО мемориальных досок в школах «недопустимо и некорректно», заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Позиция градоначальника некорректна и недопустима, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев – одна из важнейших задач государства.
Он выразил надежду на то, что пензенский губернатор Олег Мельниченко поправит Басенко и примет необходимые решения, чтобы «справедливость восторжествовала».
Ранее мэр Пензы предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе СВО. Басенко аргументировал свою позицию тем, что необходимо заботиться о детской психике и не создавать «некрополи» в зданиях школ.