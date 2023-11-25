Новак заявил об ожидаемом рекорде турпотока между Россией и Турцией в 2023 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Турция сохраняет лидерство среди направлений для туризма у россиян, в 2023 году ожидаются рекордные показатели в более 5 млн туристов из России в том числе, сказал Новак, передает ТАСС.

Он добавил, что повышается транспортная доступность, ведется работа над возможностью безналичной оплаты. В 2022 году был организован круиз из Сочи в Турцию, и он пользуется спросом.

Также страны планируют увеличить торговый оборот и увеличить долю расчетов в национальных валютах. В 2022 году Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России, подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, страны за 10 месяцев 2023 года увеличили объем торговли в области сельского хозяйства.