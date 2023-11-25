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Российские ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области
Противовоздушные расчеты ВС России в последние сутки уничтожили два украинских истребителя МиГ-29, сообщили в российском Министерстве обороны.
Самолеты сбиты у Першотравенска и Брагиновки в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также перехвачен снаряд РСЗО HIMARS, 18 украинских дронов у Нырково, Золотаревки (ЛНР), Новомихайловки, Новобахмутовки (ДНР), Новой Збурьевки и Раденска (Херсонская область).
С начала СВО уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотников, 442 ЗРК, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 машин РСЗО, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов.