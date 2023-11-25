Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.7 комментариев
В Германии указали на план США по Украине
Жители стран Европейского союза начали понимать, что стали частью плана США, направленного против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
Он предположил, что немцы начали понимать, что прокси-конфликт США на Украине может служить попыткой остановить БРИКС ценой Европы, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле заявили, что антироссийские санкции, которые вводит Европа, бумерангом бьют по самим европейцам.