Haaretz: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до эскалации

Tекст: Алексей Дегтярев

Израильская разведка располагала подробной информацией о плане ХАМАС перейти через границу сектора Газа более чем за год, утверждает Haaretz со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

По словам собеседников, руководство страны ознакомилось с несколькими такими разведданными.

Вероятно, Израиль не поверил в то, что палестинское движение намеревается провести такую атаку, заключило издание.

Напомним, в пятницу утром между Израилем и ХАМАС начало действовать четырехдневное перемирие.