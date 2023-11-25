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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    33 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    61 комментарий
    25 ноября 2023, 14:23

    Haaretz: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до эскалации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона знала о планах ХАМАС организовать нападение за год до самого события, сообщили неназванные источники в израильском минобороны издания Haaretz.

    Израильская разведка располагала подробной информацией о плане ХАМАС перейти через границу сектора Газа более чем за год, утверждает Haaretz со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    По словам собеседников, руководство страны ознакомилось с несколькими такими разведданными.

    Вероятно, Израиль не поверил в то, что палестинское движение намеревается провести такую атаку, заключило издание.

    Напомним, в пятницу утром между Израилем и ХАМАС начало действовать четырехдневное перемирие.

    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 10:53
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату

    Йеменские хуситы заявили о ракетном обстреле израильских военных объектов в Эйлате

    Tекст: Ольга Никитина

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам в городе Эйлате на юге еврейского государства, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что целью ударов стали военные объекты «израильского образования в Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата – прим. ВЗГЛЯД) на юге оккупированной Палестины», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    В среду в Эйлате действовала воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела. В Армии обороны Израиля сообщали, что перехватили крылатую ракету в окрестностях города.

    9 ноября движение «Ансар Аллах» сообщало, что нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате.

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    23 ноября 2023, 17:07
    Названы затраты Израиля на операцию в Газе

    Bloomberg сообщил о тратах Израиля на конфликт в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расходы правительства Израиля на проведение операции в секторе Газа достигнут 48 млрд долларов, при этом треть общей суммы предоставят США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Leader Capital Market.

    Сам Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть», передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Продолжение военных действий сейчас обходится бюджету страны в 270 млн долларов в день, говорится в публикации. Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг заявил, что есть возможность финансировать Израиль даже в более экстремальных ситуациях.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Израилю.

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    22 ноября 2023, 15:14
    Эрдоган допустил скорую отставку Нетаньяху

    Эрдоган: Не исключено, что Нетаньяху «соберет чемоданы и скоро уедет»

    Tекст: Елизавета Булкина

    Не исключено, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну», об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Алжира, сообщило агентство Anadolu.

    «Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет чемоданы и уедет в самое ближайшее время», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

    Президент Турции отметил, что против Нетаньяху есть судебное дело. Эрдоган предположил, что израильский премьер пошел на проведение операции в Газе, чтобы избавиться этого дела. «Но в каком бы направлении он ни пошел, он от этого не избавится», – добавил Эрдоган.

    Он отметил, что на Западе уже звучат призывы к Нетаньяху уйти в отставку, а ряд иностранных чиновников говорят: «Мы должны избавиться от него». По словам Эрдогана, весь мир начал занимать позицию против Израиля, а число поддерживающих Палестину на улицах растет.

    Ранее протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху.

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    25 ноября 2023, 02:30
    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден заявил, что его сотрудничество с Саудовской Аравией стало одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что одной из причин атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре стало «тесное сотрудничество» президента США с Саудовской Аравией.

    Байден выразил уверенность, что «одной из причин нападения» стала «осведомленность» ХАМАС об «очень тесном сотрудничестве» президента США с саудовцами и другими региональными игроками ради установления мира в регионе путем признания Израиля и его права на существование». При этом Байден заявил, что «не может подтвердить» сказанное, передает ТАСС.

    Американский президент считает, что «в регионе существует поразительный интерес» к достижению мира с Израилем и «большинство арабских стран знает об этом». Байден заявил, что страны региона «координируют действия с целью перемены динамики в сторону долгосрочного мира».

    Он рассчитывает, что «арабский мир и остальная часть региона будут оказывать давление на все стороны» для урегулирования конфликта. При этом Байден не знает, сколько продлятся военные действия. По его словам, шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, и они высоки. Он заявил, что мировое сообщество должно «обновить решимость» добиваться двухгосударственного решения проблемы на Ближнем Востоке.

    Президент США заявил, что призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью».

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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    24 ноября 2023, 08:08
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве) вступает в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

    Это первая масштабная договоренность между сторонами, достигнутая с момента обострения конфликта 7 октября. Первая группа израильских заложников из 13 человек, как ожидается, будет передана в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    В рамках перемирия каждый день в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре – с топливом и бытовым газом. ХАМАС сообщал, что Израиль согласился полностью приостановить полеты своей авиации в южной части страны на четыре дня, в северной – полеты будут приостановлены с 10.00 до 16.00, на шесть часов каждый день.

    Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    25 ноября 2023, 06:23
    Премьер Бельгии ответил на критику со стороны Израиля

    Премьер Бельгии де Кроо сообщил о намерении властей страны пригласить израильского посла «на кофе» на фоне спора о Газе

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на резкую критику со стороны Израиля глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что власти Бельгии пригласят израильского посла «на кофе».

    Де Кроо, комментируя свои слова о том, что «гуманитарная помощь не проходит из-за проблем со стороны Израиля», подчеркнул, что «это не мнение, это факт». При этом он отметил, что «осудил теракты ХАМАС». Де Кроо подчеркнул, что признает «право Израиля на самооборону, естественно, в рамках международного права». Кроме того, де Кроо указал, что заявлял о необходимости «прекратить убивать гражданских лиц с обеих сторон». Он считает свою позицию взвешенной, ее повторят израильскому послу, передает РИА «Новости».

    Напомним, главы правительств Испании и Бельгии встретились в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, после чего отправились в Рамаллу, где провели переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьеров этих стран. Израильского посла вызвали в МИД Испании.


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    24 ноября 2023, 14:41
    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия

    Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля намерена возобновить боевые действия в секторе Газа после истечения срока действия перемирия, сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

    Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что перемирие является временным, «война не закончится, война будет возобновлена». Он подчеркнул, что израильская армия намерена уничтожить палестинское движение ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Адраи заявил, что Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава. Он подчеркнул, что об этом Израиль направил «четкие послания». Север сектора Газа остается зоной боевых действий, указал он.

    Напомним, утром пятницы между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

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    24 ноября 2023, 18:07
    Первая группа освобожденных ХАМАС заложников выехала в Египет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каир добился освобождения 12 граждан Таиланда и 13 граждан Израиля, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

    Группа из 13 израильских заложников передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста, в каретах скорой помощи они направляются в Египет, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, передает ТАСС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

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    23 ноября 2023, 18:12
    Катар назвал дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    В МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Представители движения ХАМАС уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

    Также стало известно, что первая группа заложников будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, сообщили в МИД Катара. По словам представителя ведомства, в первую группу войдут 13 женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    23 ноября 2023, 22:00
    Хуситы из Йемена сплясали на захваченном израильском сухогрузе Galaxy Leader

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На захваченном в Красном море судне Galaxy Leader станцевали йеменские хуситы-мятежники, видеозапись с плясками распространили в Сети.

    В ролике, опубликованном газетой Al Qastal News, запечатлены несколько человек на борту захваченного сухогруза. Девять из них встали вряд и исполнили некий танец под музыку, передает «Газета.Ru».

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщал, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля Galaxy Leader в водах Аденского залива.

    Позднее Израиль заявил, что захваченный сухогруз не имеет к нему отношения.

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    23 ноября 2023, 01:17
    СНБ Израиля: Освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение заложников из сектора Газа может начаться не раньше пятницы, заявил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он подчеркнул, что переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно, передает РИА «Новости».

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

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    23 ноября 2023, 00:16
    Нетаньяху поручил «Моссаду» действовать против ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки Израиля «Моссад» получила распоряжение израильского премьера Биньямина Нетаньяху действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    На пресс-конференции Нетаньяху подчеркнул, что отдал распоряжение действовать против лидеров ХАМАС, «где бы они ни находились», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

    Коментарии (6)
    24 ноября 2023, 03:43
    В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    The Times of Israel: В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить без каких-либо условий 23 таиландских граждан, удерживаемых в заложниках, утверждает The Times of Israel.

    Освобождение граждан Таиланда планируется провести в дополнение к достигнутому с израильской стороной соглашению при посредничестве Ирана, сообщает The Times of Israel, передает «Интерфакс».

    Ранее один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение желает продлить достигнутую с Израилем договоренность о перемирии.

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