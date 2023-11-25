Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.7 комментариев
Haaretz: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до эскалации
Израильская сторона знала о планах ХАМАС организовать нападение за год до самого события, сообщили неназванные источники в израильском минобороны издания Haaretz.
Израильская разведка располагала подробной информацией о плане ХАМАС перейти через границу сектора Газа более чем за год, утверждает Haaretz со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
По словам собеседников, руководство страны ознакомилось с несколькими такими разведданными.
Вероятно, Израиль не поверил в то, что палестинское движение намеревается провести такую атаку, заключило издание.
Напомним, в пятницу утром между Израилем и ХАМАС начало действовать четырехдневное перемирие.