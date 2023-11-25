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    Что России делать с «поп-возвращенцами»
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы
    В центре Киева прогремели новые взрывы
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»
    Володин напомнил релокантам, что их не ждут с распростертыми объятиями
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    56 комментариев
    25 ноября 2023, 12:15

    Савельев назвал число пассажирских самолетов, которых Россия лишилась из-за санкций

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия из-за санкций в отношении авиационной отрасли, введенных в 2022 году, лишилась 76 пассажирских самолетов, рассказал министр транспорта России Виталий Савельев.

    «Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее сообщалось, что Северная Македония решила приостановить запрет на полеты из России.

    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (51)
    24 ноября 2023, 19:05
    Экс-президент Армении: ОДКБ не для того, чтобы вместо тебя воевать

    Экс-президент Армении Саргсян объяснил, зачем Армении нужны ОДКБ и НАТО

    Экс-президент Армении: ОДКБ не для того, чтобы вместо тебя воевать
    @ Асатур Есаянц/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны, а НАТО – ее партнером, добавив, что «с союзниками нужно работать умом, а не языком».

    «Союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», – сказал Саргсян, комментируя отказ армянской стороны от участия в заседаниях ОДКБ, передает «Sputnik Армения».

    Он добавил, что при необходимости Армения также должна оказывать помощь союзникам. «Но и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием в разных площадках, отношением», – отметил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия ждут Армению на фоне отдаления от ОДКБ.

    Коментарии (34)
    24 ноября 2023, 22:18
    Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы
    Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Элементарные частицы в космосе могут разгоняться до скорости света и приобретать колоссальную энергию. Механизм этого разгона давно известен и хорошо изучен, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя обнаружение астрофизиками мощнейшего космического луча неизвестной природы.

    В США астрофизики международного проекта Telescope Array обнаружили второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей. При этом его природу пока определить не удается.

    «Это не лучи, а элементарные частицы. Они сильно разгоняются в магнитных полях. И там же они разворачиваются на какой-то угол (он зависит от конкретных обстоятельств). А в зависимости от того, как первоначально двигались частицы относительно этих магнитных полей, они могут там тормозиться или разгоняться», – говорит Вассерман.

    Поскольку носителей магнитных полей в космосе очень много и они очень разные, продолжает собеседник, то частица, пролетевшая через многие магнитные поля, может приобретать колоссальную скорость и энергию. И хотя эта скорость не может превышать скорость света, разгон частиц все равно может быть очень большим, а значит, и энергию частица приобретает серьезную.

    Он подчеркивает, что согласно законам теории относительности, скорость частиц ограничена, но их энергия все равно может расти неограниченно. Также вместе с энергией частица накапливает массу, становясь тяжелее.

    «Что касается природы конкретной частицы, то по результатам фиксации прохождения этой частицы через прибор, ученым, видимо, не удалось разобраться, какая именно эта частица. Но это не отменяет того факта, что механизм разгона частиц в космосе очень хорошо известен и давно подробно изучен. Данное явление просто очень ярко проявилось, ничего более», – заключил Вассерман.

    Ранее ученые из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых лет от Земли. Местоположение холодных газов они определяли с помощью радиосигналов от далеких мерцающих галактик.

    Коментарии (27)
    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (54)
    24 ноября 2023, 14:25
    Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия

    Пашинян: Россия не отправила в Армению уже оплаченное оружие, ведутся переговоры

    Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия
    @ Tigran Mehrabyan/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона не отправила в Армению вооружение и технику, которые республика уже оплатила, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

    Пашинян отметил, что «есть такие проблемы», по механизмам решения этой ситуации ведутся консультации. Возможен вариант, по его словам, при котором Армения сократит долг перед Россией в обмен на выплаченную сумму. «Россия сама нуждается в вооружении», – приводит его слова ТАСС.

    Также премьер Армении заявил, что вещающие в республике российские каналы – якобы отдельные пункты соглашения. В частности, он упомянул пункты о невмешательстве во внутренние дела и дестабилизации внутриполитической ситуации. Он выразил надежду, что консультации России и Армении по данному вопросу начнутся в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, зачем Армения закупает оружие у Франции.

    Коментарии (24)
    24 ноября 2023, 12:51
    Дерипаска: Германия оказалась на паперти с протянутой рукой
    Дерипаска: Германия оказалась на паперти с протянутой рукой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия, некогда цветущая главная европейская экономика, оказалась на паперти с протянутой рукой, заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что вызвано это скачком затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ. Бизнесмен подчеркнул, что дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг «до добра точно не доведут».

    В начале ноября сообщалось, что германские власти потратили 31,2 млрд евро на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. В общей сложности на эти цели в бюджете страны заложено более 83 млрд евро.

    Немецкие политики сообщали, что сейчас Германии приходится платить за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия теряет экономическое лидерство в Европе.

    Коментарии (20)
    24 ноября 2023, 19:57
    Баку и Ереван обсудили обмен анклавами
    Баку и Ереван обсудили обмен анклавами
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о переговорах с Азербайджаном, в ходе которых обсуждался вопрос обмена анклавами.

    По словам Пашиняна, Ереван и Баку обсудили обмен азербайджанских анклавов, окруженных территорией Армении, на эксклав Арцвашен, расположенный внутри Азербайджана, передает ТАСС.

    Пашинян добавил, что соглашение по этому вопросу пока не достигнуто. Он подчеркнул, что эта проблема должна быть решена мирным путем.

    Село Арцвашен, находящееся севернее Нагорного Карабаха, входило в состав Красносельского района Армянской ССР и было окружено входившими в состав Азербайджанской ССР населенными пунктами. В ходе конфликта в 1992-1994 годах его заняли силы Азербайджана.

    Ранее Пашинян оценил шансы подписания мирного договора с Азербайджаном.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (13)
    24 ноября 2023, 18:15
    Винер назвала залы художественной гимнастики в США овощными базами
    Винер назвала залы художественной гимнастики в США овощными базами
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские спортсмены имеют возможность тренироваться в шикарных условиях, в то время как залы в США похожи на овощные базы.

    Об этом она заявила на открытии Дворца гимнастики Ирины Винер в Новой Москве, передает ТАСС.

    По словам Винер, международная федерация решила, что российские спортсмены должны заплатить около 500 тыс. рублей за проверку для допуска к участию в международных соревнованиях. «Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются», – сказала она.

    Президент российской федерации художественной гимнастики рассказала, что одна ее ученица отправилась в США и была в ужасе, так как залы для тренировок больше напоминали овощные базы.

    Ранее Международная федерация гимнастики объявила критерии допуска россиян.

    Коментарии (17)
    25 ноября 2023, 09:56
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне является подделкой, подтверждает ряд доводов о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков

    Он отметил, что для такого вывода и человеческого интеллекта вполне достаточн .

    «Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, значит, отпадают вообще какие-то ни было сомнения», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне.

    Коментарии (37)
    24 ноября 2023, 16:17
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за прошедшую неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в период с 18 по 24 ноября ВС России также нанесли высокоточные удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего вооруженных сил Украины. Поражены все назначенные объекты.

    На Купянском направлении Западная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю на отдельных участках и отразила 13 атак противника, сообщили в Минобороны. На данном направлении нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Украинская сторона потеряла более 305 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении отражены 22 атаки противника, украинские военные потеряли более 1680 человек убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Их потери за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

    Авиацией, ракетными войсками в течение недели уничтожены РЛС ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Морской авиацией Черноморского флота уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 БПЛА.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 тыс. 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 572 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

    Коментарии (7)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 13:40
    В Кремле отреагировали на идею создания «военного шенгена» НАТО

    Песков назвал нагнетанием напряженности в Европе идею создания «военного шенгена» НАТО

    В Кремле отреагировали на идею создания «военного шенгена» НАТО
    @ European Support Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка, призвавшего создать в альянсе «военный шенген», нагнетают напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что альянс всегда считал Россию условным противником, а сейчас считает ее «очевидным противником», передает ТАСС.

    Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет. По его словам, в настоящее время говорить об этом преждевременно, поскольку агрессивной риторики в адрес России звучит много.

    Напомним, Зольфранк предложил создать «военный шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Коментарии (29)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (13)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

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