Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».6 комментариев
Специалисты подготовили к отопительному сезону более 2 тыс. объектов в ДНР
В Донецкой народной республике публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» подготовила к отопительному сезону более 2 тыс. объектов.
Специалисты компании восстановили тепловой контур и запустили тепло более чем на 2 тыс. объектах жилой и социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Более 1,7 тыс. объектов подготовлено к осенне-зимнему периоду в Мариуполе, около 150 объектов – в Волновахе и свыше 330 – в Макеевке. Теплом в отремонтированных домах обеспечено более 300 тыс. человек.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся в соответствии со всеми современными требованиями и нормами безопасности. Специалисты устраняют конструктивные повреждения, ремонтируют или меняют кровлю, окна и инженерные коммуникации, а также восстанавливают места общего пользования и прилегающие территории.
В настоящее время строители работают над восстановлением фасадов зданий. В Мариуполе восстановлены фасады около 100 объектов площадью свыше 500 тыс. кв. метров, до конца 2025 года планируется отремонтировать более тысячи фасадов.
Специалисты компании спасли от сноса почти 400 объектов в Мариуполе и Волновахе. Строители заново возводят целые блоки и пролеты зданий, восстанавливают опорные и несущие конструкции, внутренние стены и перегородки. Также специалисты обновляют инженерные системы и коммуникации, которые не видели капитального ремонта десятки лет.
Восстановление социальной инфраструктуры в новых российских регионах координирует Минстрой России, все работы синхронизированы с программой социально-экономического развития новых субъектов страны.