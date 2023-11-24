Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».6 комментариев
Анонсировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
В Кремле анонсировали участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
Президент Владимир Путин сегодня примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также в пятницу, 24 ноября, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.
Кроме того, Песков анонсировал в декабре встречу президента с членами Совета по правам человека (СПЧ). О точных сроках и участниках встречи Кремль сообщил дополнительно.
Ранее Путин анонсировал на декабрь заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ, оно пройдет в Санкт-Петербурге.