Анонсировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»

Tекст: Валерия Городецкая

«Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

«В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.