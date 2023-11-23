Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Аэропорты Москвы продолжили работу, несмотря на снегопад
Аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно, несмотря на погодные условия, сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что задержек в расписании полетов по метеоусловиям нет, на запасные аэродромы самолеты не уходят. Все воздушные гавани имеют средства для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды, передает ТАСС.
Ранее в МЧС России предупредили об усилении ветра, метели и гололедице в ближайшее время в столичном регионе. О снегопадах и метели также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.