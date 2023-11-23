  • Новость часаЗампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО
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    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    33 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    15 комментариев
    23 ноября 2023, 18:28

    Зампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иван Есипов, занимающий пост зампреда по молодежной политике Петербурга, находится в госпитале из-за ранения, полученного в зоне спецоперации, сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

    Восстанавливается боец в Петербурге, передает «Фонтанка» слова Бельского. По данным издания, на Есипова сбросил гранату беспилотник.

    Есипов отправился на СВО прошлой осенью, где стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.

    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

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    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    21 ноября 2023, 01:26
    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обеспокоен тем, что некоторые «партнеры» Украины говорят о необходимости переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

    Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

    Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    76 комментариев

    Коментарии (16)
    22 ноября 2023, 10:19
    Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»

    Разведчик ЦВО: Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

    Tекст: Ольга Никитина

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя под Красным Лиманом с националистами «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал разведчик ЦВО с позывным Фокс.

    «Наступали-наступали они (спецподразделение «Азова», – прим. ВЗГЛЯД), но, грубо говоря, они здесь наступили в лужу», – сказал РИА «Новости» разведчик, добавив, что националисты пустили в ход танки, но машины были уничтожены. «Из нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», – сообщил Фокс.

    По данным военных из группировки ЦВО, «азовцы» пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР). В Кременском лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и других киевских элитных подразделений. Некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боя отступили.

    На этом участке линии соприкосновения ВСУ потеряли два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну единицу техники, которую не удалось опознать, возможно танк или БМП. «Азов» потерял 60 человек убитыми и ранеными.

    Ранее в среду сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов».

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

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    23 ноября 2023, 14:49
    ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ на аэродроме под Хмельницким
    ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ на аэродроме под Хмельницким

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную технику в 112 районах, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском отражена атака штурмовых групп 14-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й мехбригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки в этом же регионе. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две БМП и три пикапа. Также поражены польская САУ Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе н. п. Григоровка (ДНР). Также нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 95 человек, три БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, Krab польского производства и французская Caezar.

    На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Клещеевка (ДНР). Кроме того, в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, БМП и четыре пикапа. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР) и 102-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера, а также американская артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Работино Запорожской области. Общие потери противника на этом направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронемашин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

    Кроме того, Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    22 ноября 2023, 11:15
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут одержать победу в военном конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

    Издание напомнило слова украинского лидера о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны США, передает RT.

    Поэтому международные наблюдатели начали задумываться, способны ли ВСУ продолжать боевые действия. Также влияют на ситуацию публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье. 

    В публикации автор отметил, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Ранее Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

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    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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