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    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства
    Морская пехота США приготовилась к высадке на берег Финского залива
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    Польские фермеры поддержали блокирование границы с Украиной
    Норвегия вслед за Финляндией захотела закрыть границу с Россией
    Российские блогеры и СМИ столкнулись с новой волной блокировок в Google
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    20 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    24 комментария
    23 ноября 2023, 09:49

    Норвегия вслед за Финляндией захотела закрыть границу с Россией

    Премьер Норвегии Стере: Границу с Россией могут закрыть по примеру Финляндии

    Tекст: Ольга Никитина

    Норвегия, следуя финскому примеру, может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

    «Если будет надо», – ответил он на вопрос об уместности таких действий, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр страны добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

    Напомним, финское правительство приняло решение о закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

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    22 ноября 2023, 19:52
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива

    Масштабные учения НАТО стартовали в Балтийском море

    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    @ @Navyfi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 30 боевых кораблей НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Балтийском море, которые впервые проводятся под руководством Финляндии.

    Учения пройдут в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, передает «Интерфакс». В них примут участие корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, в которую входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

    Всего в маневрах задействовано около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тыс. военнослужащих.

    Руководитель учений капитан ВМС Финляндии Юхапекка Раутава заявил, что большое количество кораблей противоминной защиты привлечены к учениям, чтобы продемонстрировать «заинтересованность НАТО и ее готовность к защите подводной инфраструктуры» на Балтике.

    В рамках учений также будут отработаны действия по высадке морского десанта на берег, в частности, морских пехотинцев США, Британии и Финляндии. Маневры продлятся до 1 декабря.

    Ранее истребители стран НАТО и Швеции провели военные учения в небе Эстонии.

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    22 ноября 2023, 16:32
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов

    Эксперт рассказала, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Россию вернулась четверть релокантов, которые ищут работу, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина.

    Согласно октябрьскому анализу резюме соискателей-релокантов, сменивших регион с России на другую страну в течение прошлого года, этим летом на родину вернулось 26% релокантов, сообщила Данина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, 80% соискателей на hh.ru в прошлом году выбирали вместо России Казахстан, Грузию, Турцию, Узбекистан, Армению, Киргизию, Сербию, Белоруссию, Азербайджан и Таиланд.

    На возвращение релокантов могли повлиять несколько причин: ухудшение экономического положения на фоне падения курса рубля и ограничения на трансграничные операции, заявления властей об отсутствии планов проведения новой волны мобилизации и ее отсутствие в сентябре и октябре, рост зарплат в стране на фоне дефицита кадров, трудности с получением вида на жительство или документов на продолжение работы, а также рост требований со стороны зарубежных компаний-работодателей вернуться в Россию для всех категорий сотрудников, кроме IT-специалистов, сообщила эксперт.

    Ранее британские СМИ сообщили о возвращении в Россию бежавших релокантов из-за потери заработка.

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    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

    Коментарии (21)
    22 ноября 2023, 18:43
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

    РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино

    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
    @ t.me/ptprok

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

    По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

    Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.

    Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.

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    22 ноября 2023, 21:08
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с притворившимися Зеленским пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    @ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали фрагмент розыгрыша певца Шарлота, задержанного ночью после возвращения в Россию.

    Пранкеры позвонили Шарлоту под видом президента Украины Владимира Зеленского. Думая, что разговаривает с украинским лидером, певец исполнил гимн Украины и проскандировал речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль». Запись звонка пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    Эдуард Шарлот – певец и блогер из Самары – наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

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    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 17:42
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В файлах крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam пользователи нашли хранилище мата на 29 мировых языках. Лидирует в этом списке русский язык, количество производных от матерных слов и в нем достигает почти 2 тыс.

    На втором месте – польский язык. Предполагается, что хранилище используется для фильтрации текстовых чатов в играх, передает «Фонтанка».

    Напомним, в марте 2022 года у пользователей Steam из России начались проблемы при покупке игр на платформе при помощи банковских карт. Сейчас оплата на сервисе российскими картами запрещена.

    Коментарии (41)
    22 ноября 2023, 20:38
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Правительство Финляндии приняло решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    @ JANNE KURONEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финское правительство приняло решение о закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    В ночь на 25 ноября будут закрыты все пункты пропуска, кроме самого северного – «Райа-Йоосеппи», сказал Орпо на пресс-конференции, транслируемой Yle, передает «Коммерсант».

    Так, будут закрыты КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». «Наша задача – обеспечить безопасность финнов», – заявил финский премьер.

    Ранее стало известно о готовности финского правительства закрыть почти все КПП на границе с Россией.

    Коментарии (34)
    22 ноября 2023, 20:20
    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России

    Минченко: Введение единой идеологии в России поддержат только родившиеся до 1964 года

    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В истории России был пример доминирования одной конкретной идеологии, ни к чему хорошему это не привело, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии.

    «Сегодня в России существует около десятка идеологий», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

    По его словам, наибольшее распространение получила идеология неосоветизма. «Она подразумевает отсылки к советскому наследию как к чему-то позитивному, что можно использовать в реальной практике», – уточнил собеседник.

    «Вторая по популярности – это идея России как «сверхцивилизации» и уникальной цивилизации. По сути, черты подобной идеологии можно найти в истории страны и при царях, и при генсеках, и при нынешних властях», – напомнил политолог. Кроме того, существует большое количество дополняющих квазиидеологий, добавил Минченко. «Однако целостной системы ценностей сегодня никто не предлагает», – считает эксперт.

    «Стоит добавить, что в мире тоже произошел крах идеологий. А раз так, то зачем нам ломиться в ту дверь, которая ведет даже не в комнату, а в пустоту?» – риторически отметил спикер. Собеседник усомнился в том, что рассуждения об установлении какой-либо идеологии в России приведут к чему-то на практике.

    «Если бы с подобной инициативой выступили политические партии, которые придерживаются определенных идеологий, и они получили бы поддержку на выборах – тогда да. Но у нас даже традиционные религии, включая православие, не являются идеологическим компасом для большинства граждан страны», – указал Минченко.

    Эксперт также перечислил доводы против установления единой идеологии в России. «Во-первых, у нас нет примеров успешных государств, близких к нам по ментальности и уровню развития общества, которые жили бы с некой официальной идеологией и процветали. Когда нам говорят: «Давайте заведем идеологию!», напрашивается вопрос: «Как где? Как в каком государстве?» – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, в истории нашей страны был пример доминирования марксистско-ленинской идеологии, – продолжил эксперт. – Он привел к тому, что в какой-то момент во главе государства оказался очень неумный человек, который находился в плену каких-то идеологических стереотипов. Я имею в виду Михаила Горбачева».

    «В-третьих, стоит упомянуть поколенческий разрез. Запрос на идеологию есть у поколения беби-бумеров – то есть тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы», – детализировал спикер.

    «Поколению X (1965-1980 годы) рассказывать про единственно верную идеологию просто смешно, потому что сперва нам врали коммунисты, а затем нам врали сторонники либерального капитализма. И в обоих случаях это не сработало», – напоминает политолог.

    По мнению эксперта, поколение Y (1981-1996 годы) также выступит против того, чтобы им навязали единую идеологию. «Поэтому я как человек, который сформировался в эпоху самого матерого разгула идеологии, могу сказать так: официальная идеология у нас ничего не вызывала, кроме отвращения и смеха», – резюмировал Минченко.

    Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», заявил, что общество не может жить без идеологии. По его словам, это элементарные понятия государства и права.

    Он напомнил, что одной из задач СВО является «денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма». Эта задача в настоящее время решается, а потому, считает он, следует подумать о том, чтобы сформулировать в России единую идеологию с учетом современных реалий и думая о перспективах развития российского общества. Председатель СК призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней государственную идеологию.

    В Кремле предложение Бастрыкина назвали мнением авторитетного человека. «Это достаточно новое заявление, это, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.

    Напомним, в ст. 13 Конституции говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

    Коментарии (71)
    22 ноября 2023, 22:14
    ФБР подтвердило взрыв машины на мосту между США и Канадой
    ФБР подтвердило взрыв машины на мосту между США и Канадой
    @ Aaron Lynett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    ФБР подтверждает сообщения СМИ о взрыве машины на мосту между США и Канадой, сообщили в ведомстве.

    В ведомстве сообщили, что взрыв произошел на Радужном мосту, который является пограничным переходом между США и Канадой, передает РИА «Новости».

    Мост закрыт на неопределенный срок.

    Американские СМИ сообщили о том, что ФБР расследует произошедшее как попытку теракта. Отмечается, что в машине находилось два человека, они погибли, а пограничник получил ранения.

    Ранее в результате стрельбы в американском штате Мэн погибли по меньшей мере 22 человека.

    Коментарии (2)
    23 ноября 2023, 02:41
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства, сообщил кипрский телеканал Sigma.

    Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже в июне 2022 года, передает РИА «Новости».

    Официально о передаче вертолетов не сообщалось.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 14:31
    На актера Чиркова составили протокол за мат и курение на детском конкурсе

    На актера Чиркова составили протокол после выходки на детском конкурсе в Обнинске

    На актера Чиркова составили протокол за мат и курение на детском конкурсе
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении актера Сергея Чиркова составили протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте из-за неадекватного поведения на детском конкурсе талантов в Обнинске – артист курил на сцене, матерился и мешал ведущей.

    По факту случившегося прокуратура и полиция организовали проверку, в беседе с этими ведомствами актер сожалел о содеянном и принес извинения, передает РИА «Новости». В отношении него составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». По первому протоколу актеру грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток, по второму – штраф до 1 тыс. рублей.

    Финал молодежного патриотического проекта «Энергия улиц» для детей и молодежи состоялся 19 ноября во дворце культуры в Обнинске. Актер Сергей Чирков участвовал в мероприятии как специальный гость. После конкурса в Сети стали распространяться видео с неадекватным поведением актера. В частности, он курил на сцене, нецензурно выражался при детях и мешал ведущей.

    В прошлом году полиция составила три протокола об административных правонарушениях после спектакля в городе Юрьев-Польский Владимирской области с пьяными актерами в образе героев мультфильмов: Чебурашки и Зайца с Волком из «Ну, погоди!»

    Коментарии (13)
    22 ноября 2023, 14:43
    Севастопольская чиновница попала под проверку из-за слов о туристах из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе начальника городского управления Наталью Остапенко проверят по поручению губернатора Михаила Развожаева из-за критики китайских туристов.

    В конце октября в ходе пленарного заседания в законодательном собрании Остапенко заявила, что привлечение туристов из Китая в Севастополь нецелесообразно, так как, по ее мнению, они «скупают золото и другие драгоценности, при этом капитально разрушают инфраструктуру», передает «Коммерсант».

    В правительстве Севастополя подчеркнули, что высказывания Остапенко являются ее личным мнением, и добавили, что подобные оценки со стороны госслужащих недопустимы.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 18:34
    Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью Киева от бессилия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    «Это месть от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» – сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов.

    Сотрудники СМИ готовили материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области. Корреспондент «России 24» Борис Максудов получил ранение и был эвакуирован.

    Коментарии (5)
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    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

    Бюджет в этом году получит на целых 4 трлн рублей налоговых поступлений больше. И произойдет это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом. Именно несырьевой сектор смог поддержать российскую экономику в этот непростой для нефтяников год. Как это удалось? Подробности

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    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства

    Пакистан намерен в ближайшее время вступить в БРИКС. Эта организация становится все более популярной среди самых разных стран мира, однако вступление в нее крупной исламской и ядерной державы могут не поддержать другие участники объединения. В частности – Индия. Удастся ли России устранить противоречия между Исламабадом и Нью-Дели и какие практические выгоды может принести Москве вступление Пакистана в БРИКС? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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