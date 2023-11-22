Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.4 комментария
В представительстве России ответили на вопрос о жертвах среди россиян в Газе
Представительство России: Данных о жертвах среди россиян в Газе сейчас нет
Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа не поступало, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
Зарипова уточнила, что российская сторона такой информацией не располагает, передает ТАСС.
Она сообщила также, что эвакуация российских граждан продлится столько, сколько потребуется. Ежедневно граждане России добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа, сказала Зарипова.
На прошлой неделе в Кремле сообщали, что работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион.