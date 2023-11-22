В представительстве России ответили на вопрос о жертвах среди россиян в Газе

Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

Tекст: Антон Антонов

Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

