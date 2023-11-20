Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.4 комментария
В Россию вывезли почти половину желающих покинуть Газу россиян
Песков: Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезены в Россию
Работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию», – приводит его слова ТАСС.
Песков заверил, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, спасатели будут работать дальше.
В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.