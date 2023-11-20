В Россию вывезли почти половину желающих покинуть Газу россиян

Песков: Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезены в Россию

Tекст: Ольга Никитина

«Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию», – приводит его слова ТАСС.

Песков заверил, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, спасатели будут работать дальше.

В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.