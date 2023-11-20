В Президентской академии стартовал первый поток «Школы мэров»

В своем обращении к слушателям первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что «запуск Школы мэров неслучаен». «Это является частью системных решений, принимаемых президентом России по повышению авторитета, влияния и уважения к уровню местного самоуправления. Сюда входят, помимо очной школы, цифровой университет для работников муниципального уровня, национальная премия «Служение», заявки для участия в которой уже принимаются, а в январе будут вручены высокие награды лауреатам премии», – сказал Кириенко.

«По инициативе президента России Владимира Путина в нашей стране развивается система подготовки кадров на разных уровнях. Для более эффективной работы сфер госуправления важно привести компетенции госслужащих и муниципальных к единым стандартам, общему пониманию целей и задач. Программа построена таким образом, чтобы уже в процессе обучения участники могли применять на практике полученные навыки», – подчеркнул ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, говорится на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Именно к муниципальным властям люди приходят за решением повседневных вопросов, именно они отвечают, если в домах нет воды или тепла, решают другие вопросы, касающиеся комфорта среды проживания наших граждан. Очень важно, чтобы у управленцев на этом уровне были не только обязанности, но и все инструменты для работы. «Школа мэров» должна стать базисом для развития управленцев, которые уже зарекомендовали себя на местном уровне, чтобы дать им больше возможностей для работы на благо своих муниципальных образований», – прокомментировал заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев.

Цель проекта – подготовка «высококвалифицированных компетентных специалистов, способных реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения». Среди принципов программы – знакомство с лучшими практиками в муниципалитетах страны, выездные мероприятия на предприятия, разработка управленческих решений. Среди партнеров проекта – профильные министерства и компании, а также регионы-лидеры, при посещении которых будут проводиться очные модули обучения.

Спикерами на первом модуле выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, статс-секретарь – замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и другие. Всего в учебном 2023-2024 году планируется два потока обучения (160 слушателей), каждый из которых будет состоять из шести модулей – модули будут проходить в разных регионах России.

Так, один из модулей будет посвящен «Современным трендам муниципального управления». В нем расскажут об оптимизации бизнес-процессов, кадровой политике, проектном управлении, «стратегии клиентоцентричности». Еще один модуль получил название «Операционная и командная эффективность», где обучат командной работе, эффективному выстраиванию взаимодействия с внешними контрагентами – властью, бизнесом. В рамках модуля «Стратегия и развитие муниципалитетов» участники получат дополнительные знания в области госполитики и нормативно-правовом регулировании в сфере стратегического и территориального планирования.

Один из важных треков – «Экономика и финансы муниципалитетов». Здесь участников «Школы мэров» будут учить муниципальным финансам и налогам, бюджетной политике, управлению долгами, антикоррупционной деятельности, развивать инвестиционную привлекательность, ознакомят с муниципальным инвестиционным стандартом. Об организации и проведении госзакупок, управленческом учете, взаимодействии с местным бизнесом, реорганизации бюджетных учреждений расскажут в рамках блока «Хозяйственная деятельность и развитие территорий». А о том, как выстраивать коммуникации через СМИ и социальные сети, обучат на модуле «Политика, выборы и позиционирование в СМИ».