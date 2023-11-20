В МИД план Лондона оформить возвращение активов России назвали фиговым листом

В МИД России план Лондона оформить возвращение активов России назвали фиговым листом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные на внутреннюю аудиторию, очевидно, что Лондону спустя два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

Беляев отметил, что преградой стали неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров.

Дипломат добавил, что в таких условиях попытки представителей Запада формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, «как фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж».