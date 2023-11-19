Трамп указал на растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Трамп: Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным

Tекст: Валентина Григоренко

Трамп назвал Байдена бесчестным, и отметил, что когда американский лидер был на саммите в Сан-Франциско с Китаем, он выглядел так, будто совершенно не представляет, что происходит вокруг и что ему нужно делать, передает ТАСС.

Трамп также сравнил Си Цзиньпина с гранитом по прочности, и добавил, что председатель КНР «крепок как гранит». Бывший американский лидер уточнил, что представители Китая очень умные люди, «которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми». «Наш лидер очень глуп», – подчеркнул он.

Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».