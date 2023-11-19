У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
Трамп указал на растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином
Трамп: Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным
Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел потерянным и не понимал, что происходит вокруг, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.
Трамп назвал Байдена бесчестным, и отметил, что когда американский лидер был на саммите в Сан-Франциско с Китаем, он выглядел так, будто совершенно не представляет, что происходит вокруг и что ему нужно делать, передает ТАСС.
Трамп также сравнил Си Цзиньпина с гранитом по прочности, и добавил, что председатель КНР «крепок как гранит». Бывший американский лидер уточнил, что представители Китая очень умные люди, «которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми». «Наш лидер очень глуп», – подчеркнул он.
Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».