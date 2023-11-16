Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины

Политолог Шеслер: Фарион наказали за оскорбление русскоязычных солдат ВСУ

Украинские СМИ сообщают, что экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».



«Ирина Фарион вообще фигура очень известная во всех сферах и в России, и на Украине. Причем прославилась она своей настолько оголтелой русофобией, что это вызывает отторжение даже у самых отъявленных украинских националистов», – говорит Шеслер.

Тем более, продолжает политолог, недавно Фарион оскорбила солдат ВСУ тем, что они используют «свой русский язык», подняв таким образом волну негодования уже среди украинских патриотов. Собеседница подчеркивает, что в условиях военной ситуации, в которой живет Украина, такие высказывания «явно не усиливают позиции страны».

«Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.

Напомним, в начале ноября Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Позже СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.