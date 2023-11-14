Появились подробности о личностях покинувших часть российских военных

Regnum: Сбежавшими с позиций в Брянской области бойцами оказались братья-близнецы

Tекст: Антон Никитин

Источник Regnum сообщил, что, кроме двоих братьев, также позиции оставили четверо их товарищей. Все они являются уроженцами Республики Тыва. Уточняется, что они находились в пяти километрах от границы с Украиной. При побеге военные прихватили с собой автоматы, добавляет источник.

Для поисков бойцов местное управление МВД объявило план «Сирена» и собрало личный состав. Есть сообщения, что вскоре военные вернулись обратно, однако официальных подтверждений в настоящее время нет.