Эксперт оценил идею запрета «наливаек» в многоквартирных домах

Эксперт Дробиз: «Наливайки» массово появились в результате региональных ограничений по продаже алкоголя

Tекст: Татьяна Косолапова

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо решить проблему с «наливайками» в многоквартирных домах как можно скорее, поэтому Госдума рассмотрит законопроект об этом в приоритетном порядке. Отметим, что данная инициатива направлена на предотвращение случаев торговли некачественным алкоголем, а также предусматривает запрет работы «наливаек» в ночное время.



«Ограничение это ничего не принесет. Сами «наливайки» возникли в результате ошибочной государственной политики после 2012 года, когда регионам дали всю полноту власти регионального регулирования местных алкогольных рынков, вплоть до введения сухих законов. Регионы начали вводить разные ограничения времени, например, запрещать продажу алкоголя после 21:00, когда федеральный закон разрешает торговать алкоголем до 23:00», – говорит Дробиз.

Именно на фоне этих дополнительных ограничений, по словам собеседника, в регионах появились «наливайки», которые в дневное время маскируются под обычные продуктовые магазины, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, а в вечернее превращаются в кафе с алкоголем. В Москве проблемы «наливаек» нет, сетует эксперт. А все потому, что в столице все магазины, продающие алкоголь, соблюдают федеральный закон, а не «выдумывают свои, индивидуальные», как в регионах.

«Наливайки» начали массово появляться там, где появились вот эти ограничения в регионах. И пока в регионах не начнут жить по федеральному закону, а не по местным, никакая проблема все равно не решится. А хочется запрещать работу «наливаек» – пусть, это ничего не изменит», – считает Дробиз.

Также он подчеркнул, что данная инициатива не спровоцирует рост продаж и употребления суррогатного алкоголя или иного некачественного спиртного.

В мае депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею запретить продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах и спальных массивах после 23:00. Более того, он назвал алкоголь «во дворах», тем более в ночное время суток, социально острой проблемой.